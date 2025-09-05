Авторизация

Ціни на нафту втрачають понад 2%, Brent торгується нижче $65,5 за барель

 

Ціни на нафту продовжують знижуватися ввечері в п'ятницю і завершують тиждень у мінусі.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:03 EET опускається на $1,5 (2,24%), до $65,49 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1,53 (2,41%), до $61,95 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $65,35 за барель, на WTI - до $61,77 за барель.

Трейдери очікують зустрічі ОПЕК+, що має відбутися 7 вересня. За повідомленнями західних ЗМІ, альянс може розглянути питання про подальше нарощування видобутку, щоб збільшити свою частку світового нафтового ринку. "Вісімка" країн ОПЕК+, яка раніше добровільно обмежувала свій видобуток, уже відновила виробництво приблизно на 2,2 млн барелів на добу.

Тиск на котирування також чинять сигнали надлишку нафти на американському ринку. Як стало відомо в четвер, запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,42 млн барелів, тоді як експерти в середньому очікували їх зниження на 1,8 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні резерви бензину на тижні, що завершився 29 серпня, зменшилися на 3,8 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 1,68 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зросли на 1,59 млн барелів.

Високий попит з боку НПЗ надавав підтримку ринку нафти останніми місяцями, проте найближчим часом вона ослабне на тлі сезонного закриття підприємств на техобслуговування, відзначають аналітики BMI.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

