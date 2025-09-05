Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 18:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту втрачають понад 2%, Brent торгується нижче $65,5 за барель
17:33 05.09.2025 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися ввечері в п'ятницю і завершують тиждень у мінусі.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:03 EET опускається на $1,5 (2,24%), до $65,49 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1,53 (2,41%), до $61,95 за барель.
Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $65,35 за барель, на WTI - до $61,77 за барель.
Трейдери очікують зустрічі ОПЕК+, що має відбутися 7 вересня. За повідомленнями західних ЗМІ, альянс може розглянути питання про подальше нарощування видобутку, щоб збільшити свою частку світового нафтового ринку. "Вісімка" країн ОПЕК+, яка раніше добровільно обмежувала свій видобуток, уже відновила виробництво приблизно на 2,2 млн барелів на добу.
Тиск на котирування також чинять сигнали надлишку нафти на американському ринку. Як стало відомо в четвер, запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 2,42 млн барелів, тоді як експерти в середньому очікували їх зниження на 1,8 млн барелів, за даними Trading Economics.
Товарні резерви бензину на тижні, що завершився 29 серпня, зменшилися на 3,8 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 1,68 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зросли на 1,59 млн барелів.
Високий попит з боку НПЗ надавав підтримку ринку нафти останніми місяцями, проте найближчим часом вона ослабне на тлі сезонного закриття підприємств на техобслуговування, відзначають аналітики BMI.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Сім українських університетів уперше увійшли до кластера військових технологій Brave1
|Виробники боєприпасів за перемоги у грантовому конкурсі Brave1 отримають до 150 млн грн - Міноборони
|Тижневі результати торгів «Земельного банку»: ще плюс 13,6 мільйони гривень
|Ціни на нафту втрачають понад 2%, Brent торгується нижче $65,5 за барель
|Кабмін призначив трьох нових членів Нацкомісії з енергетики та тарифів
|В Україні зменшився попит на нові вантажівки
|Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android