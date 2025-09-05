Авторизация

Нафта прямує до першого тижневого падіння за три тижні на тлі загрози надлишку пропозиції

 

Ціни на нафту продовжили падіння в п'ятницю, прямуючи до першого тижневого падіння за три тижні на тлі зростання очікувань щодо пропозиції та несподіваного збільшення запасів нафти в США, що посилює побоювання щодо попиту.

О 06:20 EET ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 10 центів, або 0,15%, до 66,89 долара за барель, а нафта West Texas Intermediate подешевшала на 13 центів, або 0,20%, до 63,35 долара.

За тиждень нафта Brent подешевшала на 1,78%, а WTI - на 1%.

Нафта залишається під тиском через побоювання щодо збільшення поставок ОПЕК+, написали аналітики ANZ у п'ятницю.

Аналітики зазначили, що на ринку зростають очікування, що група буде постачати більше нафти на ринок, щоб відвоювати частку ринку, втрачену на користь американських виробників сланцевої нафти в останні роки.

Reuters повідомило в середу, що вісім членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзники, такі як Росія, відомі разом як ОПЕК+, розглянуть можливість подальшого збільшення видобутку в жовтні на зустрічі в неділю, посилаючись на два джерела, обізнані з ходом обговорень.

Ще одне збільшення означатиме, що ОПЕК+, яка видобуває близько половини світової нафти, почне скасовувати другий етап скорочення видобутку на близько 1,65 млн барелів на день, або 1,6% світового попиту, більш ніж на рік раніше запланованого терміну.

Тим часом, за даними Адміністрації енергетичної інформації, опублікованими в четвер, запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли на 2,4 млн барелів, оскільки нафтопереробні заводи вступили в сезон технічного обслуговування, в той час як опитування Reuters прогнозувало скорочення на 2 млн барелів.

Сила сектора переробки та збуту була ключовою підтримкою цін протягом останніх місяців, зазначили аналітики BMI у своєму звіті, але в найближчі місяці маржа переробки, ймовірно, скоротиться через зниження світового попиту та збільшення обсягів технічного обслуговування нафтопереробних заводів.

Це, в свою чергу, призведе до зниження обсягів переробки та зменшення попиту на нафту, вважають аналітики BMI.

Однак ризики, пов'язані з постачанням, продовжують затьмарювати ринок.

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам у четвер, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, повідомив представник Білого дому.

Будь-яке скорочення експорту російської нафти або інші перебої в постачанні можуть призвести до зростання світових цін на нафту.
За матеріалами: investing.com
 

