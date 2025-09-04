Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $66,6 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося вдень у четвер на побоюваннях надлишку пропозиції на світовому ринку палива.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:52 EET опускається на $0,97 (1,43%), до $66,63 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1 (1,56%), до $62,97 за барель.

Напередодні Brent впала в ціні на 2,2%, WTI - на 2,5% на побоюваннях, що ОПЕК+ на майбутній зустрічі може розглянути чергове збільшення видобутку для відновлення своєї частки світового нафтового ринку. З квітня по вересень ОПЕК+ вже збільшила видобуток приблизно на 2,2 млн барелів на добу.

Додатковий тиск на котирування чинили сигнали зростання запасів нафти в Штатах мірою завершення літнього сезону пікового попиту на паливо.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 622 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 19:00 УУЕ четверга, і аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 3,4 млн барелів.

"Ми все ще прогнозуємо, що надлишок палива на ринку збільшиться", - написали аналітики Goldman Sachs, додавши, що очікують зниження котирувань Brent до $50 до кінця 2026 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес