Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $66,6 за барель
14:26 04.09.2025 |
Зниження цін на нафту посилилося вдень у четвер на побоюваннях надлишку пропозиції на світовому ринку палива.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:52 EET опускається на $0,97 (1,43%), до $66,63 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1 (1,56%), до $62,97 за барель.
Напередодні Brent впала в ціні на 2,2%, WTI - на 2,5% на побоюваннях, що ОПЕК+ на майбутній зустрічі може розглянути чергове збільшення видобутку для відновлення своєї частки світового нафтового ринку. З квітня по вересень ОПЕК+ вже збільшила видобуток приблизно на 2,2 млн барелів на добу.
Додатковий тиск на котирування чинили сигнали зростання запасів нафти в Штатах мірою завершення літнього сезону пікового попиту на паливо.
Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 622 тис. барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 19:00 УУЕ четверга, і аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 3,4 млн барелів.
"Ми все ще прогнозуємо, що надлишок палива на ринку збільшиться", - написали аналітики Goldman Sachs, додавши, що очікують зниження котирувань Brent до $50 до кінця 2026 року.
