Наприкінці серпня-на початку вересня ціни на скраплений газ знизилися під тиском надлишкових пропозицій

Так, із 27 серпня по 3 вересня, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова вартість пального знизилася на 610 грн/т (52 790 грн/т), повернувшись до показників кінця липня. Здешевшав газ і на аукціонах державних і приватних виробників. Середньозважена вартість перших зменшилася на 922 грн/т, до 51 703 грн/т, ціни у других опустилася на 840-1 700 грн/т, до 50 300-52 800 грн/т.

Основною причиною здешевшання було значне надходження газу минулого тижня і загалом у серпні. За даними «А-95», останнього тижня літа в країну заїхало близько 24,8 тис. т пального (+25% до обсягів тижнем раніше), що є одним із найбільших тижневих показників з початку року. Загалом у серпні було імпортовано 87,7 тис. т - максимум з вересня 2024 року.

«Дзвінків з пропозиціями газу дуже багато. Особливо відчутно це стало в останні два дні, - розповіли в одній із великих мереж. - Є пропозиції і з півдня (в основному перекупники), і з заходу».

У компанії додали, що попри велику конкуренцію, в процесі перемовин трейдери не поспішають знижувати ціни: «Почали пропонувати відтермінування, а ось ціни поки тримають».

«Наразі у постачані ходимо по краю. Якщо почнемо заливати ГНС, то почнемо і більш активно пропонувати знижки», - зазначив один з імпортерів з центрального регіону.

Наплив газу позначився й на аукціоні УЕБ, де в процесі, наприклад, ціни на ресурс з одного з базисів із центрального регіону знизилися до мінімальних 50 000 грн/т, коли торги розпочалися з 53 092 грн/т. Так, вартість пального «Укргазвидобування» варіювалася в межах 50 000-53 400 грн/т, «Укрнафти» - 51 070-54 096 грн/т.

Як зазначають окремі співрозмовники, трохи стабілізувати ситуацію може зменшення відвантажень газу по річці Дунай, яке очікується цього тижня. У другій половині тижня повинен зайти ресурс тільки у «Мартін Трейду» на судні Kempton (5246 м³/LPG) і «БРСМ-Нафти» - Star Prime (3 096 м³/LPG). Остання 3 вересня знову безрезультатно вийшла на аукціон Української енергетичної біржі, запропонувавши 190 т газу (548 кг/м3) з цього судна за 48 400 грн/т. «Мартін Трейд» 2 вересня пропонував свій ресурс за 50 200 грн/т (525 кг/м3).

Окрім вищезгаданих компаній, на півдні пропонує газ «Вігазтрейд» за 49 500 грн/т (535 кг/м3).

Наступного тижня пальне повинні привезти «Сентуріон» і «Данкор Трейд». Перші вже відкрили продажі пального: 49 200-49 300 грн/т (530-535 кг/м3). Зі слів представника «Данкор Трейду», газ із Goya вже розпродано. За інформацією з ринку, його ціна була близькою, 49 500-50 000 грн/т (550 кг/м3).

Водночас наступного тижня можуть скоротитися постачання газу у західні регіони через зниження обсягів ORLEN Lietuva, про що компанія попередила своїх споживачів. Така динаміка у виробника може зберігатися до кінця вересня у зв'язку з зупинкою з жовтня на 30 днів на плановий ремонт.

Окрім того, є передумови й для зменшиться постачань залізницею. «У серпні залізницею приїхало 12,5 тис. т (+74% до обсягів липня - ek), це досить багато. Зараз частину вагонів компанії повертають. Плюс можуть вплинути на перевезення й ушкодження залізничної інфраструктури через обстріли», - каже один із «залізничних» імпортерів.

З урахуванням зниження відвантажень до середини вересня ціни на газ можуть змінити тренд на висхідний через збільшення закупівельних рівнів. На півдні здорожчання газу пов'язане з підвищенням цін Sonatrach. Через це, як повідомляв enkorr, на румунському ринку пропан і суміш здорожчали на кілька доларів: діапазон цін на автопартії суміші у Галаці розширився з $585-600/т до $580-610/т на умовах FCA. Зросла вартість газу й у поляків через дефіцит бутану з рф: + $12/т ($608-650/т на умовах FCA). Вартість литовського газу на наступний тиждень поки невідома.