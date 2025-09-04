Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наприкінці серпня-на початку вересня ціни на скраплений газ знизилися під тиском надлишкових пропозицій

Наприкінці серпня-на початку вересня ціни на скраплений газ знизилися під тиском надлишкових пропозицій

 

Так, із 27 серпня по 3 вересня, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова вартість пального знизилася на 610 грн/т (52 790 грн/т), повернувшись до показників кінця липня. Здешевшав газ і на аукціонах державних і приватних виробників. Середньозважена вартість перших зменшилася на 922 грн/т, до 51 703 грн/т, ціни у других опустилася на 840-1 700 грн/т, до 50 300-52 800 грн/т.

Основною причиною здешевшання було значне надходження газу минулого тижня і загалом у серпні. За даними «А-95», останнього тижня літа в країну заїхало близько 24,8 тис. т пального (+25% до обсягів тижнем раніше), що є одним із найбільших тижневих показників з початку року. Загалом у серпні було імпортовано 87,7 тис. т - максимум з вересня 2024 року.

«Дзвінків з пропозиціями газу дуже багато. Особливо відчутно це стало в останні два дні, - розповіли в одній із великих мереж. - Є пропозиції і з півдня (в основному перекупники), і з заходу».

У компанії додали, що попри велику конкуренцію, в процесі перемовин трейдери не поспішають знижувати ціни: «Почали пропонувати відтермінування, а ось ціни поки тримають».

«Наразі у постачані ходимо по краю. Якщо почнемо заливати ГНС, то почнемо і більш активно пропонувати знижки», - зазначив один з імпортерів з центрального регіону.

Наплив газу позначився й на аукціоні УЕБ, де в процесі, наприклад, ціни на ресурс з одного з базисів із центрального регіону знизилися до мінімальних 50 000 грн/т, коли торги розпочалися з 53 092 грн/т. Так, вартість пального «Укргазвидобування» варіювалася в межах 50 000-53 400 грн/т, «Укрнафти» - 51 070-54 096 грн/т.

Як зазначають окремі співрозмовники, трохи стабілізувати ситуацію може зменшення відвантажень газу по річці Дунай, яке очікується цього тижня. У другій половині тижня повинен зайти ресурс тільки у «Мартін Трейду» на судні Kempton (5246 м³/LPG) і «БРСМ-Нафти» - Star Prime (3 096 м³/LPG). Остання 3 вересня знову безрезультатно вийшла на аукціон Української енергетичної біржі, запропонувавши 190 т газу (548 кг/м3) з цього судна за 48 400 грн/т. «Мартін Трейд» 2 вересня пропонував свій ресурс за 50 200 грн/т (525 кг/м3).

Окрім вищезгаданих компаній, на півдні пропонує газ «Вігазтрейд» за 49 500 грн/т (535 кг/м3).

Наступного тижня пальне повинні привезти «Сентуріон» і «Данкор Трейд». Перші вже відкрили продажі пального: 49 200-49 300 грн/т (530-535 кг/м3). Зі слів представника «Данкор Трейду», газ із Goya вже розпродано. За інформацією з ринку, його ціна була близькою, 49 500-50 000 грн/т (550 кг/м3).

Водночас наступного тижня можуть скоротитися постачання газу у західні регіони через зниження обсягів ORLEN Lietuva, про що компанія попередила своїх споживачів. Така динаміка у виробника може зберігатися до кінця вересня у зв'язку з зупинкою з жовтня на 30 днів на плановий ремонт.

Окрім того, є передумови й для зменшиться постачань залізницею. «У серпні залізницею приїхало 12,5 тис. т (+74% до обсягів липня - ek), це досить багато. Зараз частину вагонів компанії повертають. Плюс можуть вплинути на перевезення й ушкодження залізничної інфраструктури через обстріли», - каже один із «залізничних» імпортерів.

З урахуванням зниження відвантажень до середини вересня ціни на газ можуть змінити тренд на висхідний через збільшення закупівельних рівнів. На півдні здорожчання газу пов'язане з підвищенням цін Sonatrach. Через це, як повідомляв enkorr, на румунському ринку пропан і суміш здорожчали на кілька доларів: діапазон цін на автопартії суміші у Галаці розширився з $585-600/т до $580-610/т на умовах FCA. Зросла вартість газу й у поляків через дефіцит бутану з рф: + $12/т ($608-650/т на умовах FCA). Вартість литовського газу на наступний тиждень поки невідома.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,02 0,06 41,4047  0,02 0,06
EUR 48,2300  0,06 0,12 48,2600  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес