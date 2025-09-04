Ціни на нафту продовжують падати, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість чергового збільшення видобутку

Ціни на нафту в четвер продовжили падіння, яке на попередній сесії склало понад 2%, оскільки інвестори та трейдери очікують на зустріч ОПЕК+ у вихідні, на якій виробники, як очікується, розглянуть можливість чергового збільшення цільових показників видобутку.

О 06:16 EET нафта марки Brent подешевшала на 46 центів, або 0,7%, до 67,14 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 47 центів, або 0,7%, до 63,5 долара за барель.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, відомих під загальною назвою ОПЕК+, на зустрічі в неділю розглянуть питання про подальше збільшення видобутку в жовтні, повідомили Reuters два джерела, обізнані з ходом обговорень, оскільки група прагне відновити свою частку на ринку.

«Нафта марки Brent знову опинилася під тиском, оскільки ОПЕК+ розглядає можливість випуску більшої кількості барелів (у четвертому кварталі). Якщо це відбудеться, це може погіршити очікуваний надлишок, особливо в період низького попиту», - зазначили аналітики ANZ Research у повідомленні для клієнтів.

ОПЕК+ вже домовилася про збільшення цільових показників видобутку приблизно на 2,2 млн барелів на добу з квітня по вересень, крім збільшення квоти на 300 000 барелів на добу для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Протягом останніх кількох місяців, незважаючи на прискорення зростання видобутку, ціни на нафту з Близького Сходу залишалися найвищими в регіоні та в світі. Це підкріпило впевненість Саудівської Аравії та інших членів ОПЕК у необхідності збільшення видобутку, згідно з доповіддю Haitong Securities.

Іншим фактором, який, ймовірно, вплинув на рішення ОПЕК+ збільшити квоти з квітня, є прагнення завоювати більшу частку ринку, зазначив у своїй замітці аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

«Це означає, що ОПЕК+ більше влаштовує нижча ціна на нафту Brent» на рівні близько 60-65 доларів за барель, ніж їхня попередня ціль у 70 доларів, зазначив Дхар.

Це означає, що ф'ючерси на нафту марки Brent, ймовірно, впадуть до діапазону 60-65 доларів, що підштовхне WTI до діапазону від 50 до 60 доларів, що поставить під сумнів економічну доцільність зростання поставок сланцевої нафти в США, додав він.

Учасники ринку також очікують на урядові дані про запаси нафти в США, які будуть опубліковані в четвер, на день пізніше, ніж зазвичай, через свято в США в понеділок.

Запаси нафти в США зросли на 622 000 барелів за тиждень, що закінчився 29 серпня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API) в середу.

Оцінка API щодо зростання запасів нафти в США суперечить прогнозам аналітиків, опитаних Reuters, які в середньому оцінювали, що запаси нафти в США скоротилися на 2 мільйони барелів.