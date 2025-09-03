Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,03% до 58,82 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,96 грн/л

У лютому 2022 року парламент підтримав доопрацьований законопроєкт "Про віртуальні активи" після вето президента. Однак щоб цей закон запрацював, Раді необхідно було ухвалити ще один закон, який визначатиме порядок оподаткування операцій із віртуальними активами.