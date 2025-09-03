Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,03% до 58,82 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,96 грн/л
17:57 03.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,32 грн/л (здешевшав на 0,02%); бензин марки А-95 - 58,82 грн/л (здешевшав на 0,03%); бензин марки А-92 - 57,01 грн/л; дизельне пальне - 55,96 грн/л (здешевшало на 0,02%). Середня ціна автогазу становить 34,43 грн/л, тобто на рівні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,82 грн/л; автогаз - 32,73 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,03% до 58,82 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,96 грн/л
|Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів
|Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
|Зеленський підписав закони про запуск Defence City
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu