Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти
16:33 03.09.2025 |
Країни ОПЕК+, які за останні пів року підвищили квоти видобутку нафти на 2,5 мільйона барелів на день (2,4% світового попиту), готуються до подальшого їх збільшення. Рішення про це експортери планують ухвалити вже 7 вересня, повідомляє Reuters.
Це означатиме, що організація, яка контролює близько половини світового видобутку нафти, почне скасовувати другий пакет скорочень обсягом приблизно 1,65 мільйона барелів на день (1,6% світового попиту) - більш ніж на рік раніше від початково запланованого терміну.
ОПЕК+ кардинально змінила свою політику з квітня 2025 року, відмовившись від багаторічної стратегії скорочення видобутку.
Поки що підвищення видобутку не спричинило очікуваного падіння цін на нафту, що торгується близько $70 за барель. Високі ціни підтримуються західними санкціями проти Росії та Ірану, що стимулює конкурентів, зокрема США, нарощувати власне виробництво.
Варто зазначити, що збільшується не фізичний видобуток нафти, а квоти для країн, які поступово відмовляються від добровільних скорочень. Фактично для них підвищується "стеля" видобутку, узгоджена з іншими учасниками альянсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів
|Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
|Зеленський підписав закони про запуск Defence City
|Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн
|Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu