Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти

 

Країни ОПЕК+, які за останні пів року підвищили квоти видобутку нафти на 2,5 мільйона барелів на день (2,4% світового попиту), готуються до подальшого їх збільшення. Рішення про це експортери планують ухвалити вже 7 вересня, повідомляє Reuters.

Це означатиме, що організація, яка контролює близько половини світового видобутку нафти, почне скасовувати другий пакет скорочень обсягом приблизно 1,65 мільйона барелів на день (1,6% світового попиту) - більш ніж на рік раніше від початково запланованого терміну.

ОПЕК+ кардинально змінила свою політику з квітня 2025 року, відмовившись від багаторічної стратегії скорочення видобутку.

Поки що підвищення видобутку не спричинило очікуваного падіння цін на нафту, що торгується близько $70 за барель. Високі ціни підтримуються західними санкціями проти Росії та Ірану, що стимулює конкурентів, зокрема США, нарощувати власне виробництво.

Варто зазначити, що збільшується не фізичний видобуток нафти, а квоти для країн, які поступово відмовляються від добровільних скорочень. Фактично для них підвищується "стеля" видобутку, узгоджена з іншими учасниками альянсу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

