Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти

Країни ОПЕК+, які за останні пів року підвищили квоти видобутку нафти на 2,5 мільйона барелів на день (2,4% світового попиту), готуються до подальшого їх збільшення. Рішення про це експортери планують ухвалити вже 7 вересня, повідомляє Reuters.

Це означатиме, що організація, яка контролює близько половини світового видобутку нафти, почне скасовувати другий пакет скорочень обсягом приблизно 1,65 мільйона барелів на день (1,6% світового попиту) - більш ніж на рік раніше від початково запланованого терміну.

ОПЕК+ кардинально змінила свою політику з квітня 2025 року, відмовившись від багаторічної стратегії скорочення видобутку.

Поки що підвищення видобутку не спричинило очікуваного падіння цін на нафту, що торгується близько $70 за барель. Високі ціни підтримуються західними санкціями проти Росії та Ірану, що стимулює конкурентів, зокрема США, нарощувати власне виробництво.

Варто зазначити, що збільшується не фізичний видобуток нафти, а квоти для країн, які поступово відмовляються від добровільних скорочень. Фактично для них підвищується "стеля" видобутку, узгоджена з іншими учасниками альянсу.