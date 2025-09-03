Ціни на нафту посилили зниження, Brent близько $67,9 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження вдень у середу після повідомлень західних ЗМІ про те, що ОПЕК+ обговорюватиме збільшення квот видобутку на зустрічі в найближчі вхідні.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 14:17 EET, становить $67,89 за барель, що на $1,25 (1,81%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1,35 (2,06%), до $64,24 за барель.

ОПЕК+ на зустрічі 7 вересня розгляне питання про подальше нарощування видобутку нафти, повідомило в середу агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела. Такий захід може бути вжито для відновлення частки альянсу на нафтовому ринку.

ОПЕК+ реалізує стратегію з повернення частки ринку на тлі очікувань істотного зростання до кінця року поставок із країн, що не входять до альянсу, що може призвести до значного надлишку пропозиції в четвертому кварталі, зазначає Bloomberg.

З квітня поточного року країни ОПЕК+ вже узгодили збільшення видобутку приблизно на 2,2 млн барелів на добу, і більшість аналітиків вважали, що у вересні квоти залишаться без змін.

Учасники ринку продовжують стежити за новинами геополітики, оцінюючи нові санкційні заходи США. Американське Міністерство фінансів напередодні запровадило санкції стосовно компаній і суден, що належать бізнесменові з іракським громадянством, у зв'язку з перевезеннями іранської нафти.

Раніше цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент завив, що Вашингтон найближчими днями розгляне можливості для впливу на Москву, зокрема за допомогою санкційного тиску, через тривалу війну в Україні.

Пізніше в середу Американський інститут нафти (API) опублікує тижневі дані щодо резервів нафти в США. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують скорочення на 3,4 млн барелів.

Офіційний звіт Міністерства енергетики щодо комерційних запасів нафти в країні буде опубліковано в четвер.