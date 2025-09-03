Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Ціни на нафту посилили зниження, Brent близько $67,9 за барель
15:44 03.09.2025 |
Ціни на нафту прискорили зниження вдень у середу після повідомлень західних ЗМІ про те, що ОПЕК+ обговорюватиме збільшення квот видобутку на зустрічі в найближчі вхідні.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 14:17 EET, становить $67,89 за барель, що на $1,25 (1,81%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1,35 (2,06%), до $64,24 за барель.
ОПЕК+ на зустрічі 7 вересня розгляне питання про подальше нарощування видобутку нафти, повідомило в середу агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела. Такий захід може бути вжито для відновлення частки альянсу на нафтовому ринку.
ОПЕК+ реалізує стратегію з повернення частки ринку на тлі очікувань істотного зростання до кінця року поставок із країн, що не входять до альянсу, що може призвести до значного надлишку пропозиції в четвертому кварталі, зазначає Bloomberg.
З квітня поточного року країни ОПЕК+ вже узгодили збільшення видобутку приблизно на 2,2 млн барелів на добу, і більшість аналітиків вважали, що у вересні квоти залишаться без змін.
Учасники ринку продовжують стежити за новинами геополітики, оцінюючи нові санкційні заходи США. Американське Міністерство фінансів напередодні запровадило санкції стосовно компаній і суден, що належать бізнесменові з іракським громадянством, у зв'язку з перевезеннями іранської нафти.
Раніше цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент завив, що Вашингтон найближчими днями розгляне можливості для впливу на Москву, зокрема за допомогою санкційного тиску, через тривалу війну в Україні.
Пізніше в середу Американський інститут нафти (API) опублікує тижневі дані щодо резервів нафти в США. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують скорочення на 3,4 млн барелів.
Офіційний звіт Міністерства енергетики щодо комерційних запасів нафти в країні буде опубліковано в четвер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|За програмою «Власна Справа» вже видали понад 28 тисяч мікрогрантів
|Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
|Зеленський підписав закони про запуск Defence City
|Рада дозволила конфіскацію майже 1600 російських вагонів на 2,2 млрд грн
|Reuters: ОПЕК+ готується до нового збільшення квот видобутку нафти
Бізнес
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu