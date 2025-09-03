Авторизация

Нафта подешевшала, але тримається поблизу місячного максимуму на тлі санкцій США

 

У середу ціни на нафту в Азії знизилися, але трималися поблизу місячного максимуму на тлі нових санкцій США проти мережі судноплавних компаній і суден, тоді як трейдери очікували на зустріч ОПЕК+ у вихідні.

О 06:33 EET нафта Brent подешевшала на 19 центів, або 0,3%, до 68,95 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 16 центів, або 0,2%, до 65,43 долара за барель.

Бенчмарки закрилися з підвищенням більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як США ввели нові санкції проти мережі судноплавних компаній і суден, очолюваних іраксько-кіттським бізнесменом, за контрабанду іранської нафти, замаскованої під іракську.

Ф'ючерси на нафту продовжують підтримуватися новими санкціями, які сигналізують про можливість скорочення поставок у майбутньому, сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

«Структурна волатильність зберігається, а санкції проти Ірану та геополітичні конфлікти формують премію за ризик і утримують нафту на рівні, близькому до недавнього максимуму», - сказала Сачдева.

Ринок також очікує на результати зустрічі восьми членів Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, яка відбулася 7 вересня. Аналітики вважають, що група навряд чи внесе подальші зміни у виробництво на даний момент.

«Геополітичні ризики продовжують впливати на динаміку цін на нафту. Ринок стежить за майбутнім засіданням ОПЕК і залишається настороженим щодо подальшого зростання, що призведе до надлишку пропозиції», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG.

Також на підтримку цін вплинуло те, що, за попередніми даними опитування Reuters, опублікованими у вівторок, запаси сирої нафти в США, а також запаси дистилятів і бензину, минулого тижня, ймовірно, скоротилися.

Троє аналітиків, опитаних Reuters напередодні оприлюднення щотижневих даних про запаси, в середньому оцінили, що запаси нафти за тиждень до 29 серпня скоротилися приблизно на 3,4 млн барелів.

Однак слабкі економічні дані стримували ціни. Виробництво в США скоротилося шостий місяць поспіль, оскільки мита президента Дональда Трампа підірвали ділову довіру та економічну активність, що негативно вплинуло на перспективи попиту на нафту.
За матеріалами: investing.com
 

