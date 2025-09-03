Фінансові новини
03.09.25
00:13
RSS
мапа сайту
Cередня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,02% до 58,84 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,97 грн/л
15:54 02.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,33 грн/л; бензин марки А-95 - 58,84 грн/л (здешевшав на 0,02%); бензин марки А-92 - 57,01 грн/л (здешевшав на 0,04%); дизельне пальне - 55,97 грн/л (здешевшало на 0,02%). Середня ціна автогазу становить 34,43 грн/л, що на 0,09% дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,96 грн/л; дизпальне - 50,76 грн/л; автогаз - 32,73 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
