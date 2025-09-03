Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $69,4 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у вівторок, інвестори продовжують стежити за геополітичними новинами, оцінюють підсумки саміту ШОС та очікують виходу ключових статданих США.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:49 EET становить $69,4 за барель, що на $1,25 (1,83%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $1,89 (2,95%) від рівня закриття п'ятниці, до $65,9 за барель. У понеділок основні торги на NYMEX не проводилися через свято в США.

Зростанню цін на нафту сприяє сзанепкоєння у зв'язку з можливими перебоями в поставках нафти з РФ на тлі інтенсифікації збройного конфлікту з Україною.

Тим часом Білий дім найближчими днями розгляне можливості для впливу на Росію, заявив у понеділок міністр фінансів США Скотт Бессент. Він зазначив, що Вашингтон продовжує розглядати варіанти санкційного тиску на РФ, оскільки війна в Україні все ще триває.

Крім ситуації в Україні, увага ринку цього тижня спрямована на серпневий звіт про безробіття в США, який може суттєво вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки на вересневому засіданні. Зниження процентних ставок, як правило, стимулює зростання економіки і, як наслідок, попиту на енергоносії. Судячи з котирувань ф'ючерсів, ймовірність зниження ставки на засіданні ФРС у вересні наразі оцінюється в 89,8%, за даними FedWatch.

Очікування формування надлишку пропозиції на тлі ослаблення попиту і нарощування видобутку останнім часом стримували підйом нафтових цін.

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман), які раніше оголосили про додаткові до загальних квот добровільні обмеження видобутку нафти, збільшили свої квоти з 1 вересня. Інвестори очікують засідання ОПЕК+, запланованого на 7 вересня, на якому обговорюватимуть подальшу політику цієї групи.