Півтори-дві «мінімалки»: рівень зарплат на АЗС закріпили законом

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення».

Документом зокрема уточнено вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

Відтепер компанії, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, повинні забезпечувати працівникам середньомісячну зарплату не нижче, ніж у два розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Станом на сьогодні це 16 тис. грн.

Для автозаправних станцій, які розташовано за межами обласних центрів і Києва на відстані понад 50 км і які мають торговельні зали площею до 500 м², вимога м'якша - не менше 1,5 розміру мінімальної зарплати (12 тис. грн).

Окремо прописані норми й для фізичних осіб-підприємців без найманих працівників, які отримали ліцензію на торгівлю пальним: їхній місячний оподатковуваний дохід має становити не менше двох «мінімалок», а для віддалених АЗС із невеликими торговельними залами - не менше 1,5 мінімальної зарплати.

Розрахунок середньої зарплати здійснюватиметься на основі податкової звітності: враховуються суми нарахованої заробітної плати, лікарняних (перші п'ять днів - за рахунок роботодавця) й допомоги у разі тимчасової непрацездатності, виплаченої Пенсійним фондом.

Якщо орган контролю під час перевірки встановить, що компанія протягом трьох місяців поспіль платить працівникам менше від встановленої законом норми, це стане підставою для анулювання її ліцензії.

Дані Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань економічної безпеки, опубліковані у матеріалі директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна «Паливних ритейлерів змусили платити податки. Результати вражають», свідчать, що переважна більшість найбільших мереж АЗС уже платять більше від встановленої планки.

Так, у І кварталі 2025 року середня нарахована зарплата на АЗС ОККО сягнула майже 29 тис. грн, в «Укрнафті» - понад 26 тис. грн, в AMIC і UPG - понад 25,5 тис. грн.

Водночас частина мереж залишається нижче від визначеного законом рівня. Зокрема середня зарплата в «Паралелі» становила лише 8,6 тис. грн, у KLO - близько 15,2 тис. грн, у VST - 15,4 тис. грн.