Ціни на нафту зростають через побоювання щодо поставок на тлі напруженості між Росією та Україною
08:21 02.09.2025 |
Ціни на нафту зросли у вівторок через побоювання щодо перебоїв у постачанні на тлі ескалації конфлікту між Росією та Україною.
О 03:49 EET нафта марки Brent подорожчала на 40 центів, або 0,59%, до 68,55 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate в США коштувала 65,06 долара за барель, подорожчавши на 1,05 долара, або 1,64%.
Ф'ючерси на WTI не розраховувалися в понеділок через свято Дня праці в США.
За останніми підрахунками Reuters, нещодавні атаки українських дронів призвели до зупинки об'єктів, що забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу.
У неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує нові удари вглиб Росії після тижнів інтенсивних атак на російські енергетичні об'єкти.
Через три з половиною роки війни Росія і Україна в останні тижні посилили повітряні удари. Росія націлилася на енергетичні та транспортні системи України, а Україна атакує російські нафтопереробні заводи та трубопроводи.
«Поточні ризики для енергетичної інфраструктури в Росії залишаються високими. Україна завдала ударів по російських нафтопереробних заводах протягом вихідних, посиливши свої атаки на інфраструктуру», - зазначив у вівторок у своїй записці Даніель Хайнс, старший стратег з сировинних товарів в ANZ.
Бачення Китаю щодо «нового світового порядку» може потенційно посилити геополітичну напруженість. У понеділок під час саміту за участю лідерів Росії та Індії президент Китаю Сі Цзіньпін висловив своє бачення нового світового порядку в галузі безпеки та економіки, який надає пріоритет «Глобальному Півдню», що є прямим викликом США.
Китай та Індія є найбільшими покупцями сирої нафти з Росії, другого за величиною експортера у світі. Трамп ввів додаткові мита на Індію за ці закупівлі, але не на Китай.
Інвестори зараз очікують на зустріч членів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників 7 вересня, щоб отримати будь-які підказки щодо подальшого збільшення видобутку нафти цією групою.
ТОП-НОВИНИ
