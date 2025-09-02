Фінансові новини
02.09.25
02:16
- RSS
- мапа сайту
Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $68,1 за барель
15:36 01.09.2025
Ціни на нафту підвищуються вдень у понеділок, відновивши втрати під час торгів.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:48 EET становить $68,11 за барель, що на $0,63 (0,93%) вище, ніж на закриття торгів у п'ятницю.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,65 (1,02%), до $64,66 за барель.
Ціни на нафту трохи зросли за підсумками минулого тижня (Brent подорожчала на 0,4%, WTI - на 0,6%), проте загалом за серпень знизилися на 6% у зв'язку з очікуваннями зростання пропозиції за скорочення попиту.
