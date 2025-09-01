Ціни на нафту продовжують падати, оскільки трейдери применшують ризики санкцій проти Росії

Ціни на нафту впали на азіатських торгах у понеділок після того, як зафіксували місячні збитки за серпень, оскільки інвестори не врахували ризик негайних перебоїв у постачанні через можливі вторинні санкції щодо російської нафти і зосередилися на нових даних китайських заводів щодо сигналів попиту.

О 05:01 EET ф'ючерси на нафту Brent з терміном погашення в жовтні впали на 0,4% до 67,21 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 0,4% до 63,78 долара за барель.

Обидва контракти впали більш ніж на 7% в серпні, під тиском побоювань щодо надлишку пропозиції через постійне збільшення видобутку ОПЕК+.

Надії на мир між Росією та Україною потьмяніли після того, як минулого місяця президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна провести прямі переговори, перш ніж розглядати можливість проведення тристороннього саміту в Вашингтоні.

Незважаючи на це, побоювання щодо перебоїв у постачанні через можливі санкції проти російських покупців нафти зменшилися.

«Ціни на нафту минулого тижня знизилися, незважаючи на посилення закликів Європи до введення вторинних санкцій проти покупців російської нафти і газу. Помірна реакція може свідчити про те, що ринок стає все більш байдужим до ризиків санкцій», - зазначили аналітики ING у своїй замітці.

«А щоб санкції були ефективними, їм, ймовірно, знадобиться підтримка США. Дотепер США накладали лише вторинні мита на Індію за її закупівлі російської нафти, а не на інших ключових гравців, таких як Китай», - додали вони.

У зв'язку з агресивною політикою Індії щодо закупівлі російської нафти, минулого тижня набули чинності додаткові 25% мита США на імпорт з Індії, що подвоїло загальний розмір мита до 50%.

Трейдери також оцінили сезонні фактори, очікуючи, що попит на паливо в США знизиться з закінченням літнього сезону поїздок.

Зростання видобутку ОПЕК+ в найближчі місяці, ймовірно, додасть додаткову пропозицію, що викликає побоювання, що запаси можуть зрости, якщо економічне зростання залишиться помірним.

Прогноз попиту залишався невизначеним після неоднозначних економічних показників Китаю.

Офіційний індекс закупівельних менеджерів у виробничій сфері (PMI) у серпні знову скоротився, тоді як приватне опитування RatigDog показало, що виробнича активність відновилася найшвидшими темпами за п'ять місяців.