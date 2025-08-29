Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $68,2 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у п'ятницю й завершують серпень у мінусі.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:23 EET опускається на $0,43 (0,63%), до $68,19 за барель. Жовтневі ф'ючерси на Brent торгуються останній день, активніший листопадовий контракт знижується в ціні на $0,24 (0,35%), до $67,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,22 (0,34%), до $64,38 за барель.

Інвестори побоюються, що пропозиція на світовому ринку нафти перевищуватиме попит найближчими кварталами, що призведе до збільшення рівня глобальних запасів палива.

Крім того, учасники ринку продовжують стежити за розвитком ситуації з воєнними діями в Україні. Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив через свого представника Керолайн Левітт, що був незадоволений ударами РФ по Києву, проте не здивувався такому розвитку подій.

"ОПЕК+ постачає на ринок дедалі більше нафти, і це підтримує високий рівень пропозиції на тлі побоювань щодо зростання американської економіки, - сказав Єнс Педерсен із Danske Bank. - Крім того, США, схоже, готові посилити санкції щодо покупців російської нафти".