Ціни на нафту падають через побоювання щодо попиту, але готуються до тижневого зростання

Ціни на нафту в п'ятницю впали, але готуються до тижневого зростання, опинившись між очікуваннями зниження попиту в зв'язку з наближенням кінця літа в США, найбільшому споживачі в світі, та невизначеністю щодо доступності російських поставок.

О 04:51 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні, які закінчуються в п'ятницю, впали на 53 центи, або 0,8%, до 68,09 долара, а більш активні контракти на листопад впали на 48 центів, або 0,7%, до 67,50 долара. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 51 цент, або 0,8%, до 64,09 долара.

Brent готується до тижневого зростання на 0,6%, а WTI - на 0,8%.

Ціни зросли через атаки України на російські нафтові експортні термінали на початку цього тижня і після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться.

Однак закінчення літнього періоду попиту на пальне в США з настанням свята Дня праці в понеділок і збільшення пропозиції від основних виробників з закінченням добровільного скорочення видобутку негативно вплинули на ціни.

«Ми очікуємо, що зростання поставок ОПЕК+ і сезонне зниження світової нафтопереробної діяльності з вересня призведуть до збільшення світових запасів нафти в найближчі місяці. Ми прогнозуємо падіння ф'ючерсів на нафту Brent до 63 доларів за барель у IV кварталі 2025 року», - зазначив у своїй записці аналітик Commonwealth Bank of Australia з питань сировинних товарів Вівек Дхар.

Російські атаки на українську столицю Київ у четвер вранці, в результаті яких загинули 23 людини, викликали побоювання, що США можуть відповісти більш жорсткими санкціями.

«Невизначеність щодо того, чи можуть США та Європа посилити санкції проти Росії після її атаки на Україну, а також щодо потенційного впливу американських мит на Індію, змушує інвесторів утримуватися від великих позицій», - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

Інвестори також стежать за реакцією Індії на тиск з боку США з метою припинення купівлі російської нафти після того, як у середу Трамп подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%.

Проте, за словами трейдерів, експорт російської нафти до Індії у вересні зросте, незважаючи на тиск з боку США.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти в світі, може знизити ціни на сиру нафту в жовтні для азіатських покупців на тлі достатньої пропозиції та слабкого попиту, зазначають джерела в нафтопереробній галузі.

Поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід «Дружба» відновлено після перебоїв, спричинених атакою України на Росію минулого тижня, повідомили в четвер угорська нафтова компанія MOL та міністр економіки Словаччини.