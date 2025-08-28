Нафта продовжує дешевшати, Brent близько $67,4 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися й близькі до внутрішньоденних мінімумів.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 15:16 EET становить $67,43 за барель, що на $0,62 (0,91%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,59 (0,45%), до $63,56 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $67,4 за барель, на WTI - до $63,43 за барель.

У середу ф'ючерси на нафту обох марок подорожчали більш ніж на 1%, отримавши підтримку з боку даних міністерства енергетики США, які вказали на чергове скорочення резервів нафти в країні. Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 2,39 млн барелів, бензину - на 1,24 млн барелів.

Експерти зазначають, що попит на пальне в США залишається високим, оскільки автомобільний сезон триває. Водночас він уже добігає кінця - традиційно його завершенням вважається вікенд перед Днем праці, який цього року святкують 1 вересня.

Учасники ринку продовжують стежити за геополітичними новинами, очікуючи реакції Індії на санкції з боку США. У середу набули чинності підвищені мита на імпорт індійських товарів у Штати. Тарифи в розмірі 50% запроваджено, щоб змусити Індію відмовитися від закупівель російської нафти.

Аналітик IG Тоні Сікамор вважає, що Індія купуватиме російську нафту щонайменше в короткостроковій перспективі, що обмежить вплив санкційних заходів Вашингтона на пропозицію нафти на світовому ринку.

Трейдери очікують, що нафтовий ринок зіткнеться з надлишком постачань пізніше цього року на тлі ослаблення попиту й нарощування видобутку низкою країн, зокрема в ОПЕК+.

Росія в четвер відновила постачання нафти в Угорщину й Словаччину трубопроводом "Дружба", який було пошкоджено 22 серпня внаслідок удару ЗСУ, повідомив чеський телеканал ЧТ24 з посиланням на міністра економіки Словаччини та угорську компанію MOL.

Ще за темою