28.08.25
19:11
В Україні склалися передумови для зниження цін на пальне - експерт
17:26 28.08.2025 |
В Україні склалися передумови для зниження цін на бензини та дизельне пальне.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ситуація в цілому спокійна. Закупівельні ціни в Україні впали. Думаю, це створює передумови для деякого "охолодження" цін і в роздрібній мережі", - сказав Куюн.
За його оцінкою, найбільший потенціал для зниження мають ціни на бензин - до 2 грн за літр на початок вересня. Ціни на дизельне пальне потенційно можуть впасти на 1 грн за літр, ціни на автогаз перебувають на ринковому рівні.
