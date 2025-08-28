В Україні склалися передумови для зниження цін на пальне - експерт

В Україні склалися передумови для зниження цін на бензини та дизельне пальне.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація в цілому спокійна. Закупівельні ціни в Україні впали. Думаю, це створює передумови для деякого "охолодження" цін і в роздрібній мережі", - сказав Куюн.

За його оцінкою, найбільший потенціал для зниження мають ціни на бензин - до 2 грн за літр на початок вересня. Ціни на дизельне пальне потенційно можуть впасти на 1 грн за літр, ціни на автогаз перебувають на ринковому рівні.