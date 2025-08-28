Фінансові новини
- 28.08.25
- 13:16
Ціни на автогаз почали знижуватись
09:18 28.08.2025 |
Протягом тижня, з 19 по 27 серпня середня гуртова вартість скрапленого газу зменшилася на 520 грн/т, до 53 400 грн/т. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
На торгах Української енергетичної біржі 27 серпня середньозважена ціна на ресурсу знизилася на 2058 грн/т, до 52 625 грн/т. Днем раніше у приватних виробників продукт здешевшав на 600-1000 грн/т (53 640-53 800 грн/т).
Основним драйвером зниження цін стало надходження на південь значного обсягу імпорту. «Знову ми стикнулися з тим, що в моменті багато ресурсу. І як наслідок, ціни посипалися», - розповів один із співрозмовників. За його словами, у на узбережжі цінник стартує з 48200 грн/т.
Починаючи з вихідних ресурс вже надійшов або надійде найближчим часом до «Газтрім», «АТ Енерго Трейд», «Данкор Трейд», «Сентуріон», «БРСМ-Нафта».
Більшість південного газу було продано, ще до надходження його в дунайські порти мережам і оптовикам, в яких наразі можна придбати продукт по 49 300-49 800 грн/т (550 кг/м3). По 49 500 грн/т (535 кг/м3) пропонує газ «Вігазтрейд», що імпортував партію раніше.
Починаючи з 21 серпня «БРСМ-Нафта» декілька разів безуспішно намагалася реалізувати ресурс на аукціоні УЕБ. 27 серпня трейдер виставив 931 т газу (пропан, бутан, суміш густиною 550 кг/м3) за ціною 47 900-50 700 грн/т, вперше продавши 1 лот пропану по 50 500 грн/т. Вартість суміш компанії становила 48 200 грн/т.
Південний ресурс тисне і на державних виробників. «Сьогодні нікому купувати ресурс на аукціоні. Всі машини на півдні», - зазначив один із учасників торгів.
Так, ціни на ресурс «Укргазвидобування» опустилися до 51 862-52 500 грн/т, «Укрнафти» - до 51 110-53 000 грн/т. Традиційно найнижчі ціни «Укрнафти» були на західні лоти: 51 110-52 060 грн/т.
Через затримки на півдні і дефіцит бутану в Румунії в останні 2 тижні постачання з Польщі газу зросли до майже 3 тис. т на тиждень, що є найбільшим значенням з березня цього року.
Хоча польські трейдери говорять про легкий дефіцит бутану неросійського походження, в Україну збільшилися надходження БТ від Pakar Jacek. Вартість ресурсу становила $560-570/т на умовах DAP, а майже весь обсяг імпортував «Авантаж».
Зі слів паливних компаній, здешевлення газу є тимчасовим. «На початку вересня знову буде пауза в постачаннях на південь. Так відвантаження по CIF пропонували на 3 вересня, зараз перенесли ближче до 10 числа. Тому скоріш за все до цієї дати суттєвих надходжень на буде», - розповів Владислав Скирський з «Мартін Трейду». Компанія теж очікує на газ густиною 525 кг/м3 в кінці серпня - в перших числах вересня. Наразі вартість складає 50 200 грн/т.
