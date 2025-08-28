Нафта падає, оскільки ринок зважує кінець літнього попиту в США

Ціни на нафту в четвер впали після зростання на попередній сесії, оскільки інвестори зважували очікування зниження попиту на паливо в США з наближенням кінця літнього сезону попиту і зосередилися на реакції Індії на каральні мита США.

О 07:02 EET ф'ючерси на нафту Brent впали на 63 центи, або 0,91%, до 67,43 долара, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 62 центи, або 0,97%, до 63,55 долара.

Обидва контракти подорожчали на попередній сесії після того, як Адміністрація енергетичної інформації США повідомила, що запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, скоротилися на 2,4 млн барелів, тоді як аналітики в опитуванні Reuters очікували скорочення на 1,9 млн барелів.

«Ціни на нафту сьогодні вранці знижуються, оскільки трейдери переоцінюють вчорашнє зростання, спричинене звітом EIA», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

«Хоча запаси нафти в США дійсно скоротилися, темпи зниження сповільнилися порівняно з більш різким падінням минулого тижня, що стримало бугаєвий імпульс», - додала вона.

Це зниження свідчить про високий попит напередодні майбутніх тривалих вихідних в США з нагоди Дня праці. Однак, зазвичай це означає неофіційне закінчення літнього сезону поїздок і початок зниження попиту в США, зазначив аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

Трейдери стежать за тим, як Нью-Делі реагує на тиск з боку Вашингтона з метою припинення закупівель російської нафти, після того як президент США Дональд Трамп у середу подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%.

«Очікується, що Індія продовжить закуповувати нафту в Росії принаймні в короткостроковій перспективі, що повинно обмежити вплив нових мит на світові поставки», - зазначив Sycamore.

Також на ринок тисне збільшення пропозиції, оскільки основні виробники скасували деякі добровільні скорочення, що компенсує деякі сприятливі фактори, зокрема те, що Росія та Україна посилили атаки на енергетичну інфраструктуру одна одної.

Росія провела масштабну атаку дронів на енергетичну та газотранспортну інфраструктуру в шести регіонах України, в результаті чого понад 100 000 людей залишилися без електроенергії, повідомили в середу українські чиновники.

Перспектива скорочення процентних ставок у США в найближчому майбутньому також підтримала ринок нафти, оскільки це потенційно сприятиме активізації економічної діяльності та попиту на нафту.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що ставки, ймовірно, в якийсь момент знизяться, але політикам потрібно буде ознайомитися з майбутніми економічними даними, перш ніж вирішувати, чи доцільно знижувати ставки на засіданні ФРС 16-17 вересня.