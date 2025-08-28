Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки ринок зважує кінець літнього попиту в США

 

Ціни на нафту в четвер впали після зростання на попередній сесії, оскільки інвестори зважували очікування зниження попиту на паливо в США з наближенням кінця літнього сезону попиту і зосередилися на реакції Індії на каральні мита США.

О 07:02 EET ф'ючерси на нафту Brent впали на 63 центи, або 0,91%, до 67,43 долара, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 62 центи, або 0,97%, до 63,55 долара.

Обидва контракти подорожчали на попередній сесії після того, як Адміністрація енергетичної інформації США повідомила, що запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 22 серпня, скоротилися на 2,4 млн барелів, тоді як аналітики в опитуванні Reuters очікували скорочення на 1,9 млн барелів.

«Ціни на нафту сьогодні вранці знижуються, оскільки трейдери переоцінюють вчорашнє зростання, спричинене звітом EIA», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

«Хоча запаси нафти в США дійсно скоротилися, темпи зниження сповільнилися порівняно з більш різким падінням минулого тижня, що стримало бугаєвий імпульс», - додала вона.

Це зниження свідчить про високий попит напередодні майбутніх тривалих вихідних в США з нагоди Дня праці. Однак, зазвичай це означає неофіційне закінчення літнього сезону поїздок і початок зниження попиту в США, зазначив аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

Трейдери стежать за тим, як Нью-Делі реагує на тиск з боку Вашингтона з метою припинення закупівель російської нафти, після того як президент США Дональд Трамп у середу подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%.

«Очікується, що Індія продовжить закуповувати нафту в Росії принаймні в короткостроковій перспективі, що повинно обмежити вплив нових мит на світові поставки», - зазначив Sycamore.

Також на ринок тисне збільшення пропозиції, оскільки основні виробники скасували деякі добровільні скорочення, що компенсує деякі сприятливі фактори, зокрема те, що Росія та Україна посилили атаки на енергетичну інфраструктуру одна одної.

Росія провела масштабну атаку дронів на енергетичну та газотранспортну інфраструктуру в шести регіонах України, в результаті чого понад 100 000 людей залишилися без електроенергії, повідомили в середу українські чиновники.

Перспектива скорочення процентних ставок у США в найближчому майбутньому також підтримала ринок нафти, оскільки це потенційно сприятиме активізації економічної діяльності та попиту на нафту.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що ставки, ймовірно, в якийсь момент знизяться, але політикам потрібно буде ознайомитися з майбутніми економічними даними, перш ніж вирішувати, чи доцільно знижувати ставки на засіданні ФРС 16-17 вересня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,0600  0,10 0,21 48,0900  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес