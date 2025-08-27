Фінансові новини
- |
- 27.08.25
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,03% до 58,85 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,97 грн/л
15:51 27.08.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,31 грн/л (здорожчав на 0,03%); бензин марки А-95 - 58,85 грн/л (здорожчав на 0,03%); бензин марки А-92 - 57,73 грн/л; дизельне пальне - 55,97 грн/л (здорожчало на 0,02%). Середня ціна автогазу становить 34,44 грн/л, що відповідає ціні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,09 грн/л; дизпальне - 50,89 грн/л; автогаз - 32,8 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Уряд підтримав законопроєкт щодо обміну даними про «цифрові доходи»
|Виплати для ВПО продовжили на пів року: яких категорій це стосується
|Кабмін розширив програму «єВідновлення» на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко
|Заявки на «Пакунок школяра» подали майже 100 тисяч родин — Мінсоцполітики
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,03% до 58,85 грн/л, на дизельне пальне - на 0,02% до 55,97 грн/л
|Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища «Добра» в Кіровоградській області - Свириденко
|Нафта помірно дешевшає, Brent торгується на рівні $67,1 за барель
Бізнес
|Дата-центри у Британії вивчають можливість підключення до газопроводів
|Intel попередила про ризики для бізнесу через передання 10% компанії уряду США
|«США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили», — Дональд Трамп
|NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на «революційній» архітектурі Rubin
|Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ
|Huawei запустила першу у світі 100 МВт станцію зарядки для вантажівок — станція може дати 100 км ходу всього за 5 хвилин
|Qualcomm Snapdragon W5 та W5+ Gen 2 — супутниковий зв’язок тепер і в смарт-годинниках