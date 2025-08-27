Нафта помірно дешевшає, Brent торгується на рівні $67,1 за барель

Ціни на нафту перейшли до помірного зниження вдень у середу.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:06 EET опускається на $0,12 (0,18%), до $67,1 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,09 (0,14%), до $63,16 за барель.

Трейдери продовжують стежити за новинами навколо війни в Україні.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив у вівторок, що американська сторона цього тижня проводить зустрічі для вирішення низки міжнародних конфліктів, зокрема й ситуації в Україні. "Ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити серйозні мита як щодо РФ, так і України, щоб підштовхнути країни до врегулювання української кризи. При цьому президент вважає, що в підсумку зможе вирішити українську проблему.

Тим часом у середу набули чинності підвищені мита на імпорт до США з Індії, що сягають 50% і введені, щоб змусити Індію відмовитися від закупівель російської нафти.

"Настрій на нафтовому ринку загалом залишається негативним, оскільки в четвертому кварталі 2025 року і першій половині 2026 року очікується значне зростання запасів пального, - зазначив Арне Лохманн Расмуссен з A/S Global Risk Management. - Немає жодних ознак того, що підвищені мита щодо Індії серйозно вплинули на пропозицію на світовому ринку".

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 974 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 EET у середу, і аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 2 млн барелів.

