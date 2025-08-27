Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта помірно дешевшає, Brent торгується на рівні $67,1 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до помірного зниження вдень у середу.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:06 EET опускається на $0,12 (0,18%), до $67,1 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,09 (0,14%), до $63,16 за барель.

Трейдери продовжують стежити за новинами навколо війни в Україні.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив у вівторок, що американська сторона цього тижня проводить зустрічі для вирішення низки міжнародних конфліктів, зокрема й ситуації в Україні. "Ми сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити серйозні мита як щодо РФ, так і України, щоб підштовхнути країни до врегулювання української кризи. При цьому президент вважає, що в підсумку зможе вирішити українську проблему.

Тим часом у середу набули чинності підвищені мита на імпорт до США з Індії, що сягають 50% і введені, щоб змусити Індію відмовитися від закупівель російської нафти.

"Настрій на нафтовому ринку загалом залишається негативним, оскільки в четвертому кварталі 2025 року і першій половині 2026 року очікується значне зростання запасів пального, - зазначив Арне Лохманн Расмуссен з A/S Global Risk Management. - Немає жодних ознак того, що підвищені мита щодо Індії серйозно вплинули на пропозицію на світовому ринку".

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 974 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 EET у середу, і аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 2 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес