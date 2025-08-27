Фінансові новини
27.08.25
19:04
RSS
мапа сайту
Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до $50 на кінець 2026 року
13:41 27.08.2025 |
Аналітики банку Goldman Sachs прогнозують, що ціна ф'ючерсних контрактів на нафту марки Brent впаде до $50 за барель до кінця 2026 року, пише Reuters. Основна причина - серйозний надлишок сировини на ринку.
На початку квітня 2025 року у Goldman Sachs допускали, що ціна на нафту Brent за "екстремального" сценарію впаде нижче ніж $40 за барель до кінця 2026 року. Це можливо за умови глобальної рецесії та повного скасування скорочень видобутку ОПЕК+.
За новими оцінками, вже наступного року пропозиція стабільно обганятиме попит. Надлишок нафти збільшиться і становитиме в середньому 1,8 млн барелів на добу, що призведе до збільшення світових запасів майже на 800 млн барелів до кінця 2026 року.
У Goldman вважають, що ціни на нафту марки Brent, ймовірно, залишаться близькими до цін форвардних контрактів до кінця 2025 року, але наступного року впадуть нижче за ці ціни на тлі прискорення зростання запасів нафти країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
За оцінками аналітиків, у 2026 році запаси нафти в країнах-членах ОЕСР становитимуть третину від загального обсягу світових запасів, або 270 млн барелів. У поєднанні зі зниженням попиту в розвинених економіках це призведе до зниження справедливої вартості нафти марки Brent із нинішніх $75 за барель.
Водночас потенційне прискорення зростання запасів нафти в Китаї з 0,4 млн барелів на день до 0,8 млн барелів на день з початку року призведе до підвищення середньої ціни на нафту марки Brent у 2026 році на $6 за барель порівняно з базовим прогнозом банку $62 за барель.
У середу ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні близько $67 за барель на початку азійських торгів. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $63 за барель.
