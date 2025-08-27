Нафта стабільна, оскільки інвестори стежать за війною в Україні та митами США на Індію

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після падіння на попередній сесії, оскільки ринок стежив за новими по події у війні в Україні, а інвестори зважували нові високі мита США на Індію, третього за величиною споживача нафти у світі.

О 05:54 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1 цент до 67,32 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 8 центів до 63,33 долара.

Обидва контракти впали на понад 2% у вівторок після того, як почали тиждень на двотижневому максимумі.

«Існує велика невизначеність щодо того, як може бути вирішена патова ситуація в Україні, що віщує волатильність цін на нафту, але, ймовірно, в відносно невеликому діапазоні», - сказала Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що надає аналітичні послуги на ринку нафти.

«Протягом останнього тижня значна частина знижки на нафту, пов'язаної з ситуацією в Україні, була скасована, але ринок також не готовий враховувати в ціні значну премію за ризик постачання», - додала Харі.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив у вівторок, що зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня, додавши, що Вашингтон також веде переговори з Росією, прагнучи покласти край війні.

Крім того, США планують ввести додаткові мита в розмірі 25% на експорт з Індії о 12:01 за східним часом (04:01 за Гринвічем) у середу, що збільшить їх загальний розмір до 50% і зробить їх одними з найвищих, що стягуються Вашингтоном, що змушує трейдерів вагатися щодо напрямку ринку.

Президент Дональд Трамп заявив, що підвищення мит є наслідком закупівель Індією російської нафти, які зросли після вторгнення Росії в Україну, оскільки західні санкції змусили Росію знизити ціни на свої вантажі.

Індійські нафтопереробні заводи спочатку обмежили закупівлі російської нафти після оголошення про введення мит США та після введення більш суворих санкцій Європейського Союзу проти індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy, який підтримується Росією.

Однак державні нафтопереробні заводи Indian Oil і Bharat Petroleum відновили закупівлі російських поставок на вересень і жовтень, повідомили джерела в компаніях минулого тижня. Indian Oil, найбільший нафтопереробний завод країни, заявив, що продовжуватиме купувати російську нафту залежно від економічної ситуації.

Це змусило деяких аналітиків замислитися над тим, наскільки високі мита США вплинуть на індійські закупівлі.

«Вторинне мито не було достатнім, щоб зупинити Індію від купівлі російської нафти. Ринок буде уважно стежити за потоками російської нафти до Індії, щоб оцінити вплив вторинного мита, якщо таке буде», - зазначив у своєму дописі Уоррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING.

Війна в Україні впливає на ринок нафти й іншими способами, оскільки атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи скорочують їхню діяльність, змушуючи їх експортувати нафту, яку вони не можуть переробити.

Росія переглянула свій план експорту нафти з західних портів на 200 000 барелів на день у серпні порівняно з початковим графіком після атак минулого тижня, повідомили у вівторок три особи, обізнані з цим питанням.