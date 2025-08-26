Фінансові новини
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,31% до 58,83 грн/л, на дизельне пальне - на 0,22% до 55,96 грн/л
18:42 26.08.2025
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,29 грн/л (здорожчав на 0,27%); бензин марки А-95 - 58,83 грн/л (здорожчав на 0,31%); бензин марки А-92 - 57,73 грн/л; дизельне пальне - 55,96 грн/л (здорожчало на 0,22%). Середня ціна автогазу становить 34,44 грн/л, що на 0,14% більше порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,89 грн/л; автогаз - 32,88 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
