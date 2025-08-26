Фінансові новини
Ціни на нафту прискорили зниження, Brent біля $67,7 за барель
14:28 26.08.2025
Ціни на нафту посилили зниження вдень у вівторок, втративши зростання, досягнуте за підсумками торгів у понеділок.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:58 EET опускається на $1,14 (1,66%), до $67,66 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1,2 (1,85%), до $63,60 за барель.
У понеділок ціна контрактів на Brent зросла на 1,58%, на WTI - на 1,79%, до максимумів майже за три тижні. Підтримку нафтовим цінам надавали побоювання, пов'язані з можливими запровадженнями нових санкцій проти РФ.
"Сьогоднішній відкат котирувань зумовлений схильністю інвесторів уникати ризиків, що посилилася на тлі зниження ринків акцій, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Необхідно стежити за геополітичними факторами, особливо за тим, яких заходів вживатиме Трамп".
Раніше Трамп оголосив, що запровадить додаткові мита на імпорт товарів з Індії у зв'язку з тривалою купівлею цією країною російської нафти. Очікується, що ці тарифи почнуть діяти з середи.
Пізніше у вівторок Американський інститут нафти (API) опублікує тижневі дані щодо резервів нафти в США. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Офіційний звіт міністерства енергетики США щодо комерційних запасів нафти в країні буде опубліковано в середу. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують скорочення на 2 млн барелів.
