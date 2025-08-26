Нафта подешевшала після зростання до двотижневого максимуму на тлі побоювань щодо поставок з Росії

Ціни на нафту у вівторок трохи знизилися після зростання майже на 2% на попередній сесії, оскільки трейдери уважно стежили за розвитком конфлікту між Росією та Україною з огляду на можливі перебої в регіональних поставках палива.

О 06:48 EET нафта марки Brent подешевшала на 32 центи, або 0,5%, до 68,48 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate (WTI) також подешевшала на 33 центи, або 0,5%, до 64,47 долара за барель.

Обидва контракти піднялися до найвищого рівня за більш ніж два тижні в понеділок, а WTI піднялася вище 100-денної ковзної середньої.

«Ризики для цін на нафту, здається, схиляються до подальшого зростання, особливо якщо ціна утримається вище рівня опору 64-65 доларів», - зазначили аналітики IG у своїй записці.

Зростання цін на нафту в понеділок було в першу чергу викликане побоюваннями щодо перебоїв у постачанні через удари України по російській енергетичній інфраструктурі, а також очікуваннями трейдерів щодо нових санкцій США проти російської нафти.

Атаки порушили переробку та експорт нафти в Москві, спричинили дефіцит бензину в деяких регіонах Росії і стали відповіддю на просування Москви на передовій та її удари по газових і енергетичних об'єктах України.

Банк Barclays у замітці для клієнтів зазначив, що ціни на нафту залишаються в вузькому діапазоні на тлі геополітичної нестабільності та відносно стійких фундаментальних показників.

Президент США Дональд Трамп знову погрожує ввести санкції проти Росії, якщо протягом наступних двох тижнів не буде досягнуто прогресу в укладенні мирної угоди.

Трейдери також будуть стежити за впливом загрози введення США мит проти Індії за продовження закупівель російської нафти, заявив Оле Хансен, глава відділу сировинної стратегії Saxo Bank.

Індійські експортери готуються до перебоїв після того, як Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що з середи Вашингтон введе додаткове мито в розмірі 25% на всі товари індійського походження.

Це означає, що індійський експорт буде обкладатися митом США до 50% - одним з найвищих, що накладаються Вашингтоном - після того, як Трамп оголосив про додаткові мита як покарання за збільшення Нью-Делі закупівель російської нафти на початку серпня.

Трейдери очікують на дані про запаси в США від Американського інституту нафти (API), які будуть опубліковані сьогодні, при цьому очікується зниження запасів сирої нафти та бензину, але можливе збільшення запасів дистилятів.