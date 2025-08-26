Україна зможе замістити дизпальне зі Словаччини - експерт

У випадку припинення постачання дизельного пального зі Словаччини Україна зможе знайти альтернативних постачальників, але це може негативно позначитися вже на Словаччині.

Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Це не буде критично. Ми зі Словаччини отримуємо 10% місячного постачання дизпального. У нас є всі можливості цей обсяг замістити з інших джерел", - зазначив Куюн.

Він зауважив, що перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині.

"Пального на ринку багато, і всі змагаються за те, щоб привабити покупців. Словаччина може нас "втратити", а ми платимо дуже гарну ціну", - пояснив експерт.

За словами Куюна, у випадку, якщо Словаччина перестане постачати дизпальне Україні і при цьому її нафтопереробка працюватиме, то у країни можуть виникнути труднощі із пошуком інших покупців.

Крім того, у Словаччини є можливість нарощувати постачання неросійської нафти, хоча остання є дорожчою. У такому випадку зникне можливість заробляти на так званій корупціній знижці, яку Словаччина має від Росії.

"Заробіток на цій знижці зникне - і зникнемо ми як покупець. Тобто, вони ще й не матимуть кому продавати це дороге пальне", - додав Куюн.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід «Дружба» суперечать не тільки національним інтересам Братислави, але й буцімто завдають шкоди самій Україні.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через нову атаку по нафтопроводу «Дружба» до країни припинилося постачання нафти з РФ.