Україна зможе замістити дизпальне зі Словаччини - експерт
23:01 25.08.2025 |
У випадку припинення постачання дизельного пального зі Словаччини Україна зможе знайти альтернативних постачальників, але це може негативно позначитися вже на Словаччині.
Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
"Це не буде критично. Ми зі Словаччини отримуємо 10% місячного постачання дизпального. У нас є всі можливості цей обсяг замістити з інших джерел", - зазначив Куюн.
Він зауважив, що перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині.
"Пального на ринку багато, і всі змагаються за те, щоб привабити покупців. Словаччина може нас "втратити", а ми платимо дуже гарну ціну", - пояснив експерт.
За словами Куюна, у випадку, якщо Словаччина перестане постачати дизпальне Україні і при цьому її нафтопереробка працюватиме, то у країни можуть виникнути труднощі із пошуком інших покупців.
Крім того, у Словаччини є можливість нарощувати постачання неросійської нафти, хоча остання є дорожчою. У такому випадку зникне можливість заробляти на так званій корупціній знижці, яку Словаччина має від Росії.
"Заробіток на цій знижці зникне - і зникнемо ми як покупець. Тобто, вони ще й не матимуть кому продавати це дороге пальне", - додав Куюн.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід «Дружба» суперечать не тільки національним інтересам Братислави, але й буцімто завдають шкоди самій Україні.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через нову атаку по нафтопроводу «Дружба» до країни припинилося постачання нафти з РФ.
