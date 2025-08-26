Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна зможе замістити дизпальне зі Словаччини - експерт

 

У випадку припинення постачання дизельного пального зі Словаччини Україна зможе знайти альтернативних постачальників, але це може негативно позначитися вже на Словаччині.

Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Це не буде критично. Ми зі Словаччини отримуємо 10% місячного постачання дизпального. У нас є всі можливості цей обсяг замістити з інших джерел", - зазначив Куюн.

Він зауважив, що перекриття постачання дизпального Україні може негативно позначитися на Словаччині.

"Пального на ринку багато, і всі змагаються за те, щоб привабити покупців. Словаччина може нас "втратити", а ми платимо дуже гарну ціну", - пояснив експерт.

За словами Куюна, у випадку, якщо Словаччина перестане постачати дизпальне Україні і при цьому її нафтопереробка працюватиме, то у країни можуть виникнути труднощі із пошуком інших покупців.

Крім того, у Словаччини є можливість нарощувати постачання неросійської нафти, хоча остання є дорожчою. У такому випадку зникне можливість заробляти на так званій корупціній знижці, яку Словаччина має від Росії.

"Заробіток на цій знижці зникне - і зникнемо ми як покупець. Тобто, вони ще й не матимуть кому продавати це дороге пальне", - додав Куюн.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід «Дружба» суперечать не тільки національним інтересам Братислави, але й буцімто завдають шкоди самій Україні.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через нову атаку по нафтопроводу «Дружба» до країни припинилося постачання нафти з РФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес