Дива не сталося: АЗС повернулися до старих цін
22:57 25.08.2025 |
У понеділок після Дня Незалежності переважна більшість мереж повернулася до передсвяткових цін. Таким чином, очікування можливого здешевшання пального не справдилися. Характерно, що просідати, попри всі можливості, не хоче майже ніхто, починаючи від «дискаунтерів» і до преміумсегмента. Пробує відігравати свою «соціальну» функцію «Укрнафта», але масштаб дій уже не той.
З початку серпня спред між роздрібними й гуртовими цінами на бензин у середньому зріс до найбільших з червня 2023 року 10,64 грн/л. На дизельному пальному зростання становило 2,02 грн/л (8,71 грн/л). Водночас різниця на скрапленому газі зменшилася на 64 коп./л, до 5,46 грн/л. Щоправда, треба зауважити, що у липні спред на бензині був мінімальним більш ніж за останній рік (3,35 грн/л), тому серпневі максимуми виглядають як компенсація за липневі страждання.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 18 по 25 серпня середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 28 коп./л (58,65 грн/л), А-95+ - на 44 коп./л (63,12 грн/л), дизельного пального - на 24 коп./л (55,84 грн/л), LPG - на 3 коп./л (34,39 грн/л).
Отже, попри очікування, ціни вийшли зі свят майже без втрат. Не повернулися до старих цін хіба що в «Укрнафті», залишивши споживачам 0,50-1 грн/л. Держмережа встановила єдині ціни на «світлі» у регіонах: бензин - 57,99 грн/л (мінус 0,50-1 грн/л), дизель - 55,99 грн/л (-0,50 грн/л у низці областей), газ - 33,99 грн/л (без змін). Здешевшання майже не змінило позиціювання компанії. Різниця з UPG звузилася з 25 до 9 коп./л.
У понеділок продовжили святкувати у Socar, яка анонсувала завершення акції 25.08.25 р..
Також залишилися «святковими» середні ціни на станціях «Паралелі» (включно з Motto) і Marshal (див. табл.).
Водночас до колишніх цін повернулися ОККО, WOG, UPG, AMIC, VostokGaz, Green Wave.
Судячи зі всього, важко йдуть справи у «БРСМ»: попри мінімальні ціни, мережа ще знизила бензин на 0,50-2 грн/л залежно від регіону, до середнього значення 53,46 грн/л. А ось для дизелю, мабуть, уже дно, тому що ціна просіла лише у Черкаській області (-1,50 грн/л, до найнижчих по країні 49,49 грн/л), на скраплений газ - у Київській області (-20 коп./л, 32,79 грн/л).
«Авантаж», який два місяці тримав ціни на скраплений газ незмінними, впав на 20 коп./л, до 32,25 грн/л. Тим самим мережа повернула собі статус однієї з найдешевших, поступившись лише «Кворум-Нафті» (31,48 грн/л). Водночас ціни на «світлі» в оператора залишилися без змін.
«Ситуація дозволяє мережам дещо знизити ціни. Тим часом привертає до себе увагу небажання падати операторів мідлсегмента, що вказує на незадовільний рівень реалізації. Незалежно від мотивації, висока маржинальність загрожує підсиленням нелегальних гравців у стратегічній перспективі», - вважають в «А-95».
Роздрібні ціни на пальне 18-25 серпня 2025 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
25.08.25
|
Зм.
|
25.08.25
|
Зм.
|
25.08.25
|
Зм.
|
25.08.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
Shell
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
WOG
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
34,68
|
0,00
|
KLO
|
59,59
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
34,20
|
0,00
|
Укрнафта
|
58,99
|
-0,17
|
61,99
|
-1,15
|
55,99
|
-0,17
|
33,99
|
0,00
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
53,10
|
0,00
|
33,20
|
0,10
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
34,02
|
0,00
|
AMIC
|
58,88
|
-0,05
|
61,66
|
-0,33
|
56,02
|
-0,03
|
33,10
|
3,30
|
Green Wave
|
58,40
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
VostokGaz
|
57,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
33,79
|
0,30
|
Ovis
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
32,46
|
-0,50
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
RLS
|
57,70
|
-0,20
|
60,00
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
Chipo
|
57,00
|
-0,45
|
53,67
|
-0,27
|
33,02
|
-0,26
|
SOCAR
|
56,99
|
-3,83
|
59,99
|
-4,00
|
53,99
|
-3,83
|
33,81
|
0,00
|
ZOG
|
56,50
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
Parallel
|
56,49
|
-2,00
|
60,32
|
-0,67
|
55,99
|
-1,00
|
33,99
|
-0,17
|
Marshal
|
56,19
|
-1,00
|
59,32
|
-1,00
|
50,59
|
-1,00
|
32,51
|
-0,24
|
Фактор
|
56,00
|
0,00
|
49,50
|
-0,50
|
Олас
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
56,69
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,77
|
0,80
|
Кворум
|
55,98
|
0,00
|
53,48
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
Rodnik
|
55,49
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
32,99
|
0,30
|
Маркет
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,50
|
32,50
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
Motto
|
54,98
|
-1,00
|
54,98
|
-0,75
|
52,41
|
-0,57
|
33,43
|
-0,31
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
32,25
|
-0,20
|
Укр-Петроль
|
54,00
|
-0,44
|
52,60
|
-0,73
|
БРСМ-Нафта
|
53,46
|
-0,73
|
50,79
|
-0,10
|
32,85
|
-0,01
|
Середня ціна в Україні
|
58,65
|
-0,28
|
63,12
|
-0,44
|
55,84
|
-0,24
|
34,39
|
-0,04
|
|
