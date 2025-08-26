Авторизация

Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується вище $68 за барель

 

Нафта продовжує дорожчати вдень у понеділок, ціна на Brent уперше з 6 серпня піднялася вище $68 за барель.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:53 EET піднімається на $0,39 (0,58%), до $68,12 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,43 (0,68%), до $64,09 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent підскочила на 2,9%, тоді як ціна WTI збільшилася на 1,4%. Тижневе зростання було зафіксовано вперше з початку серпня.

Учасники ринку стежать за ситуацією навколо переговорів про врегулювання питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає як введення санкцій проти Росії, так і відмову від якихось подальших заходів.

"Ринок дещо занепокоєний пробуксовкою мирних переговорів", - зазначив аналітик Saxo Bank Оле Хансен. За його словами, трейдери здебільшого очікують, що пропозиція перевищуватиме попит на ринку нафти в осінні місяці, проте геополітичні чинники можуть змінити ситуацію.

Підтримку настроям інвесторів надають надії на швидке зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США. Виступаючи в п'ятницю на економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі, глава американського ЦБ Джером Пауелл відзначив зростання ризиків для американського ринку праці. "Зміна балансу ризиків в економіці США може вимагати коригування грошово-кредитної політики Федрезервом", - заявив він.

Після таких заяв оцінка ринком ймовірності зниження ключової процентної ставки ФРС на вересневому засіданні підвищилася до 87,3%, за даними FedWatch.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

