Ціни на нафту зростають після атак України на російські енергетичні об'єкти

 

Ціни на нафту в понеділок трохи зросли після того, як Україна посилила атаки на Росію, що посилило побоювання щодо можливого перебоїв у постачанні російської нафти, тоді як очікування зниження процентних ставок у США покращили перспективи глобального зростання та попиту на паливо.

О 05:42 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3 центи, або 0,04%, до 67,76 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 7 центів, або 0,11%, до 63,73 долара за барель.

У неділю Україна здійснила атаку дронами на Росію, що призвело до різкого падіння потужності реактора на одній з найбільших атомних електростанцій Росії та спричинило велику пожежу на терміналі з експорту палива в Усть-Лузі, повідомили російські офіційні особи.

Крім того, пожежа на російському нафтопереробному заводі в Новошахтинську, спричинена атакою українських дронів, у неділю триває вже четвертий день, повідомив виконуючий обов'язки губернатора регіону.

НПЗ продає паливо переважно на експорт і має річну потужність 5 мільйонів метричних тонн нафти, або близько 100 000 барелів на добу.

«З огляду на успіхи України в нанесенні ударів по російській нафтовій інфраструктурі... ризики для сирої нафти зміщуються в бік зростання», - сказав аналітик ринку IG Тоні Сикамор.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в неділю Росія пішла на «значні поступки» щодо переговорного врегулювання війни з Україною.

«Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Звичайно, це було основною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що буде надано певні гарантії безпеки територіальної цілісності України», - сказав Венс у програмі NBC «Зустріч із пресою з Крістен Велкер».

Однак президент США Дональд Трамп у п'ятницю також повторив погрози, що він введе санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу в напрямку мирного врегулювання в Україні.

Апетит інвесторів до ризику покращився після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл у п'ятницю натякнув на можливе зниження процентної ставки на засіданні центрального банку США наступного місяця.

«Ризиковий настрій на ринках підвищив апетит інвесторів до сировинних товарів, чому сприяли нові проблеми з постачанням енергоносіїв і металів», - зазначили аналітики ANZ у своїй дописі.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на 22.08.25, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

