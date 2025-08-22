Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується на рівні $67,6 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються вдень у п'ятницю, але можуть завершити тиждень у плюсі.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:50 EET становить $67,55 за барель, що на $0,12 (0,18%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,08 (0,13%), до $63,44 за барель.

У четвер контракти на Brent подорожчали на 1,2%, на WTI - на 1,3% на тлі сигналів про високий попит на нафту в США і ослаблення сподівань на швидке врегулювання російсько-українського конфлікту, що могло б призвести до пом'якшення обмежень на постачання енергоносіїв з РФ.

Відсутність чіткості перспектив досягнення миру на тлі нових заяв сторін відродила побоювання з приводу можливого посилення санкцій проти Росії та її торгових партнерів.

Президент США Дональд Трамп намагається організувати переговори між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, однак це видається складним завданням, а обговорення потенційних гарантій безпеки наражається на перешкоди, йдеться в аналітичній записці ING. Що нижча ймовірність припинення вогню, то вищий ризик посилення американських санкцій проти Росії, зазначають аналітики банку.

Позитивним фактором для нафтового ринку цього тижня стали дані, що вказують на високий попит на нафту в США. Щотижнева доповідь Міненерго, опублікована в середу, показала максимальне з середини червня скорочення запасів нафти в країні, а також зниження резервів бензину за підсумками п'ятого тижня поспіль. Комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 6,01 млн барелів, товарні запаси бензину - на 2,72 млн барелів.

У п'ятницю учасники ринку чекають сигналів про подальшу траєкторію грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи від глави центробанку США Джерома Пауелла, який виступить на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі. Зниження процентних ставок може стимулювати економічне зростання, що сприяє підвищенню попиту на енергоносії.

