Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується на рівні $67,6 за барель

 

Ціни на нафту слабо знижуються вдень у п'ятницю, але можуть завершити тиждень у плюсі.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:50 EET становить $67,55 за барель, що на $0,12 (0,18%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,08 (0,13%), до $63,44 за барель.

У четвер контракти на Brent подорожчали на 1,2%, на WTI - на 1,3% на тлі сигналів про високий попит на нафту в США і ослаблення сподівань на швидке врегулювання російсько-українського конфлікту, що могло б призвести до пом'якшення обмежень на постачання енергоносіїв з РФ.

Відсутність чіткості перспектив досягнення миру на тлі нових заяв сторін відродила побоювання з приводу можливого посилення санкцій проти Росії та її торгових партнерів.

Президент США Дональд Трамп намагається організувати переговори між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, однак це видається складним завданням, а обговорення потенційних гарантій безпеки наражається на перешкоди, йдеться в аналітичній записці ING. Що нижча ймовірність припинення вогню, то вищий ризик посилення американських санкцій проти Росії, зазначають аналітики банку.

Позитивним фактором для нафтового ринку цього тижня стали дані, що вказують на високий попит на нафту в США. Щотижнева доповідь Міненерго, опублікована в середу, показала максимальне з середини червня скорочення запасів нафти в країні, а також зниження резервів бензину за підсумками п'ятого тижня поспіль. Комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 6,01 млн барелів, товарні запаси бензину - на 2,72 млн барелів.

У п'ятницю учасники ринку чекають сигналів про подальшу траєкторію грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи від глави центробанку США Джерома Пауелла, який виступить на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі. Зниження процентних ставок може стимулювати економічне зростання, що сприяє підвищенню попиту на енергоносії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес