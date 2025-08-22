Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на пальне падають на тлі святкових акцій

 

На роздрібному ринку пального 22 серпня спостерігається подальше зниження цін, свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Лідерами здешевшання стали мережі WOG і ОККО, які запустили спеціальні акції до Дня Незалежності. У WOG вартість бензину А-95 знизилася з 61,99 до 56,99 грн/л (-5 грн), дизелю — з 58,99 до 53,99 грн/л (-5 грн), автогаз здешевшав із 35,98 до 33,48 грн/л (-2,5 грн).

На ОККО ціни аналогічні: А-95 продається за 56,99 грн/л замість 61,99, дизель — за 53,99 грн/л проти 58,99, газ — за 33,49 грн/л замість 35,99. Крім того, за умови оплати карткою Mastercard із Fishka клієнти ОККО отримують додаткову знижку до 8 грн/л, що знижує ціну на бензин А-95 до 53,99 грн/л, на дизель — до 50,99 грн/л, а на газ — до 30,49 грн/л.

Тренд підтримали й інші оператори. AMIC і VostokGaz знизили ціни на 1,8-2 грн/л, Marshal і Motto — майже на гривню, Green Wave — на 1,2 грн/л  (див. табл.).

У підсумку середня вартість пального в Україні знизилася до 57,09 грн/л (-1,51) за бензин А-95, 62,05 грн/л — за А-95+ (-0,93), 54,28 грн/л — за дизельне пальне (-1,50) і 33,52 грн/л — за автогаз (-0,75).

Нагадаємо, напередодні, 21 серпня, «Укрнафта» запустила спеціальну акцію до Дня Незалежності, яка діятиме до 24 серпня на всіх АЗК компанії. У її межах вартість пального знижено на 1-3 грн/л залежно від виду продукту.

Як зазначали аналітики Консалтингової групи «А-95», не виключено, що після свят ціни можуть і не повернутися до попередніх, адже кон’юнктура дозволяє паливним ритейлерам їх знизити.

«Дещо підвищена маржинальність останнім часом була покликана компенсувати втрати, яких паливний бізнес зазнав у липні. Наразі є всі підстави прогнозувати, що ціна на пальне буде знижена не фрагментарно, а й надалі», — кажуть в «А-95».

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 21 по 22 серпня 2025 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

LPG

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

56,99

-5,00

62,99

-2,00

53,99

-5,00

33,49

-2,50

WOG

56,99

-5,00

62,99

-2,00

53,99

-5,00

33,48

-2,50

Укрнафта

56,99

0,00

59,99

0,00

53,99

0,00

32,99

0,00

UPG

58,90

0,00

61,90

0,00

55,90

0,00

34,02

0,00

AMIC

57,10

-1,84

59,99

-2,00

54,20

-1,87

33,10

0,00

Shell

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

34,99

0,00

SOCAR

60,82

0,00

63,99

0,00

57,82

0,00

34,65

0,00

БРСМ-Нафта

53,46

-0,07

50,69

-0,17

32,52

-0,18

KLO

59,59

0,00

60,99

0,00

57,99

0,00

34,20

0,00

BVS

59,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

34,69

0,00

Chipo

57,00

-0,33

53,67

-0,15

33,02

-0,26

Авантаж 7

54,95

0,00

51,95

0,00

32,45

0,00

Укр-Петроль

54,00

-0,28

52,60

-0,57

Mango

57,99

0,00

53,99

0,00

32,46

0,00

Ovis

57,99

0,00

59,99

0,00

55,49

0,00

32,99

0,00

VST

58,90

0,00

53,10

0,00

33,20

0,00

Marshal

56,19

-1,00

59,32

-1,00

50,59

-1,00

32,75

0,00

Маркет

55,49

0,00

52,99

0,00

32,50

0,00

Олас

55,99

0,00

52,99

0,00

32,99

0,00

VostokGaz

54,99

-2,00

52,99

-2,00

31,99

-1,00

U.GO

57,90

0,00

53,90

0,00

33,90

0,00

Neftek

59,99

0,00

62,99

0,00

56,49

0,00

34,99

0,00

Motto

55,55

-0,43

54,98

-0,75

52,98

0,00

33,60

-0,14

Кворум

55,98

0,00

53,48

0,00

31,48

0,00

Автотранс

59,98

0,00

65,98

0,00

56,98

0,00

34,68

0,00

Рур груп

59,99

0,00

57,99

0,00

35,00

0,00

ZOG

56,50

0,00

60,00

0,00

57,00

0,00

33,50

0,00

Катрал

55,99

0,00

56,69

0,00

52,99

0,00

32,77

0,00

SUNOIL

54,99

0,00

52,49

0,00

32,29

0,00

Green Wave

56,90

0,00

53,90

0,00

32,80

0,00

RLS

56,70

-1,20

60,00

0,00

52,40

0,00

32,90

0,00

Фактор

56,00

0,00

49,50

0,00

Parallel

58,49

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

34,16

0,00

Rodnik

55,49

0,00

54,90

0,00

32,99

0,00

Середня ціна в Україні

57,09

-1,51

62,05

-0,93

54,28

-1,50

33,52

-0,75
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

