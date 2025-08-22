Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на пальне падають на тлі святкових акцій
13:45 22.08.2025 |
На роздрібному ринку пального 22 серпня спостерігається подальше зниження цін, свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Лідерами здешевшання стали мережі WOG і ОККО, які запустили спеціальні акції до Дня Незалежності. У WOG вартість бензину А-95 знизилася з 61,99 до 56,99 грн/л (-5 грн), дизелю — з 58,99 до 53,99 грн/л (-5 грн), автогаз здешевшав із 35,98 до 33,48 грн/л (-2,5 грн).
На ОККО ціни аналогічні: А-95 продається за 56,99 грн/л замість 61,99, дизель — за 53,99 грн/л проти 58,99, газ — за 33,49 грн/л замість 35,99. Крім того, за умови оплати карткою Mastercard із Fishka клієнти ОККО отримують додаткову знижку до 8 грн/л, що знижує ціну на бензин А-95 до 53,99 грн/л, на дизель — до 50,99 грн/л, а на газ — до 30,49 грн/л.
Тренд підтримали й інші оператори. AMIC і VostokGaz знизили ціни на 1,8-2 грн/л, Marshal і Motto — майже на гривню, Green Wave — на 1,2 грн/л (див. табл.).
У підсумку середня вартість пального в Україні знизилася до 57,09 грн/л (-1,51) за бензин А-95, 62,05 грн/л — за А-95+ (-0,93), 54,28 грн/л — за дизельне пальне (-1,50) і 33,52 грн/л — за автогаз (-0,75).
Нагадаємо, напередодні, 21 серпня, «Укрнафта» запустила спеціальну акцію до Дня Незалежності, яка діятиме до 24 серпня на всіх АЗК компанії. У її межах вартість пального знижено на 1-3 грн/л залежно від виду продукту.
Як зазначали аналітики Консалтингової групи «А-95», не виключено, що після свят ціни можуть і не повернутися до попередніх, адже кон’юнктура дозволяє паливним ритейлерам їх знизити.
«Дещо підвищена маржинальність останнім часом була покликана компенсувати втрати, яких паливний бізнес зазнав у липні. Наразі є всі підстави прогнозувати, що ціна на пальне буде знижена не фрагментарно, а й надалі», — кажуть в «А-95».
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 21 по 22 серпня 2025 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
-5,00
|
62,99
|
-2,00
|
53,99
|
-5,00
|
33,49
|
-2,50
|
WOG
|
56,99
|
-5,00
|
62,99
|
-2,00
|
53,99
|
-5,00
|
33,48
|
-2,50
|
Укрнафта
|
56,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
34,02
|
0,00
|
AMIC
|
57,10
|
-1,84
|
59,99
|
-2,00
|
54,20
|
-1,87
|
33,10
|
0,00
|
Shell
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
SOCAR
|
60,82
|
0,00
|
63,99
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
34,65
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,46
|
-0,07
|
50,69
|
-0,17
|
32,52
|
-0,18
|
KLO
|
59,59
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
34,20
|
0,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
Chipo
|
57,00
|
-0,33
|
53,67
|
-0,15
|
33,02
|
-0,26
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,00
|
-0,28
|
52,60
|
-0,57
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
32,46
|
0,00
|
Ovis
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
53,10
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
Marshal
|
56,19
|
-1,00
|
59,32
|
-1,00
|
50,59
|
-1,00
|
32,75
|
0,00
|
Маркет
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
Олас
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
54,99
|
-2,00
|
52,99
|
-2,00
|
31,99
|
-1,00
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
Motto
|
55,55
|
-0,43
|
54,98
|
-0,75
|
52,98
|
0,00
|
33,60
|
-0,14
|
Кворум
|
55,98
|
0,00
|
53,48
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
34,68
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
ZOG
|
56,50
|
0,00
|
60,00
|
0,00
|
57,00
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
56,69
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,77
|
0,00
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
Green Wave
|
56,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
32,80
|
0,00
|
RLS
|
56,70
|
-1,20
|
60,00
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
Фактор
|
56,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
Parallel
|
58,49
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,16
|
0,00
|
Rodnik
|
55,49
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
57,09
|
-1,51
|
62,05
|
-0,93
|
54,28
|
-1,50
|
33,52
|
-0,75
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Штрафи та ув'язнення для військовозобовʼязаних, що втекли за кордон — деталі законопроєкту
|Ціни на нафту слабо знижуються, Brent торгується на рівні $67,6 за барель
|Українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових
|Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля та приблизно 11 млрд куб. м газу – Кулеба
|Ціни на пальне падають на тлі святкових акцій
|Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT