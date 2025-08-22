Ціни на пальне падають на тлі святкових акцій

На роздрібному ринку пального 22 серпня спостерігається подальше зниження цін, свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Лідерами здешевшання стали мережі WOG і ОККО, які запустили спеціальні акції до Дня Незалежності. У WOG вартість бензину А-95 знизилася з 61,99 до 56,99 грн/л (-5 грн), дизелю — з 58,99 до 53,99 грн/л (-5 грн), автогаз здешевшав із 35,98 до 33,48 грн/л (-2,5 грн).

На ОККО ціни аналогічні: А-95 продається за 56,99 грн/л замість 61,99, дизель — за 53,99 грн/л проти 58,99, газ — за 33,49 грн/л замість 35,99. Крім того, за умови оплати карткою Mastercard із Fishka клієнти ОККО отримують додаткову знижку до 8 грн/л, що знижує ціну на бензин А-95 до 53,99 грн/л, на дизель — до 50,99 грн/л, а на газ — до 30,49 грн/л.

Тренд підтримали й інші оператори. AMIC і VostokGaz знизили ціни на 1,8-2 грн/л, Marshal і Motto — майже на гривню, Green Wave — на 1,2 грн/л (див. табл.).

У підсумку середня вартість пального в Україні знизилася до 57,09 грн/л (-1,51) за бензин А-95, 62,05 грн/л — за А-95+ (-0,93), 54,28 грн/л — за дизельне пальне (-1,50) і 33,52 грн/л — за автогаз (-0,75).

Нагадаємо, напередодні, 21 серпня, «Укрнафта» запустила спеціальну акцію до Дня Незалежності, яка діятиме до 24 серпня на всіх АЗК компанії. У її межах вартість пального знижено на 1-3 грн/л залежно від виду продукту.

Як зазначали аналітики Консалтингової групи «А-95», не виключено, що після свят ціни можуть і не повернутися до попередніх, адже кон’юнктура дозволяє паливним ритейлерам їх знизити.

«Дещо підвищена маржинальність останнім часом була покликана компенсувати втрати, яких паливний бізнес зазнав у липні. Наразі є всі підстави прогнозувати, що ціна на пальне буде знижена не фрагментарно, а й надалі», — кажуть в «А-95».

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 21 по 22 серпня 2025 р., грн/л: