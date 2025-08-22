Ціни на нафту готові перервати двотижневу низхідну динаміку, оскільки мир в Україні залишається недосяжним

Ціни на нафту в п'ятницю практично не змінилися, оскільки надії на швидке укладення миру між Росією та Україною потьмяніли, що збільшило премію за ризик, яку вимагають продавці нафти, і поставило ціни на шлях до переривання двотижневої низхідної динаміки.

О 06:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 12 центів до 67,55 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 10 центів до 63,42 долара.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 1% на попередній сесії. Цього тижня нафта марки Brent подорожчала на 2,7%, а нафта марки WTI - на 1,1%.

Трейдери враховують більший ризик, оскільки зникає надія на те, що президент США Дональд Трамп зможе швидко домогтися угоди про припинення війни між Росією та Україною, яка спричинила розпродаж нафти протягом останніх двох тижнів.

«Організувати зустріч Путіна і Зеленського виявляється складно, а обговорення потенційних гарантій безпеки стикаються з перешкодами», - зазначили аналітики ING у п'ятничній записці для клієнтів.

«Чим менш імовірним виглядає перемир'я, тим більша ймовірність жорсткіших санкцій (США)» проти Росії.

Три з половиною роки війна тривала без змін у четвер, коли Росія здійснила повітряний удар поблизу кордону України з Європейським Союзом, а Україна заявила, що вразила російський нафтопереробний завод.

Тим часом американські та європейські стратеги заявили, що розробили військові варіанти дій за участю радників з питань національної безпеки союзників.

Це сталося після перших особистих переговорів між лідерами США та Росії, які відбулися у вихідні після вторгнення Росії в Україну і які поки що не принесли значного прогресу в напрямку миру.

За інформацією джерел Reuters, президент Росії Володимир Путін вимагає від України відмовитися від східної частини Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу в НАТО та не допускати західних військ на територію країни.

Трамп пообіцяв захищати Україну в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею виведення військ з міжнародно визнаної української території.

Ціни на нафту також підтримало більший, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США за останній тиждень, що свідчить про високий попит.

Запаси скоротилися на 6 мільйонів барелів за тиждень, що закінчився 15 серпня, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США. Аналітики очікували скорочення на 1,8 мільйона барелів.

Інвестори також очікують на економічну конференцію в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, щоб отримати сигнали про зниження процентної ставки Федерального резерву наступного місяця. Щорічна зустріч центральних банкірів розпочалася в четвер, а голова ФРС Джером Пауелл виступить у п'ятницю.

Нижчі процентні ставки можуть стимулювати економічне зростання та збільшити попит на нафту, що потенційно може призвести до зростання цін.