Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,54% до 58,60 грн/л, на дизельне пальне - на 0,48% до 56,79 грн/л
17:54 21.08.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 62,99 грн/л (здешевшав на 0,88%); бензин марки А-95 - 58,6 грн/л (здешевшав на 0,54%); бензин марки А-92 - 56,62 грн/л (здешевшав на 2,68%); дизельне пальне - 56,79 грн/л (здешевшало на 0,79%). Середня ціна автогазу становить 34,28 грн/л, що на 0,46% менше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 56,99 грн/л; дизпальне - 53,99 грн/л; автогаз - 32,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,52 грн/л; дизпальне - 50,86 грн/л; автогаз - 32,7 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
