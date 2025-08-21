Нафта дорожчає, Brent торгується близько $67,4 за барель

Ціни на нафту підвищуються в четвер завдяки сигналам високого попиту в США.

Щотижнева доповідь Міненерго США, опублікована напередодні, показала максимальне із середини червня скорочення запасів нафти в країні, а також зниження резервів бензину за підсумками п'ятого тижня поспіль. Опубліковані дані послаблюють побоювання інвесторів, що світовий ринок зіткнеться з надлишком пропозиції нафти до кінця поточного року.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 6,01 млн барелів - до 420,7 млн барелів, повідомило в середу Міненерго. Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 15 серпня, скоротилися на 2,72 млн барелів, дистилятів - зросли на 2,34 млн барелів.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET становить $67,39 за барель, що на $0,55 (0,82%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,52 (0,83%), до $63,23 за барель.

Нафта помітно подешевшала цього року у зв'язку з побоюваннями, що торговельна політика США негативно вплине на темпи глобального економічного зростання й попиту на нафту, тоді як ОПЕК+ відновлює обсяги видобутку. Трейдери продовжують стежити за новинами щодо переговорів стосовно України, вважаючи, що врегулювання російсько-українського питання приведе до ослаблення обмежень на постачання нафти з РФ.

"Ринок продовжує оцінювати комплекс "бугаєвих" і "ведмежих" чинників, що позначаються на цінах, що в умовах низької літньої ліквідності торгів утримує котирування у вузькому діапазоні", - говорить керівник відділу стратегії на сировинних ринках Saxo Bank Оле Гансен, слова якого наводить Bloomberg.