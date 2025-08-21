Нафта продовжує зростати на тлі ознак сильного попиту

Ціни на нафту продовжили зростати в четвер, підтримані ознаками сильного попиту в США, а також невизначеністю щодо зусиль з припинення війни в Україні.

О 06:42 EET ф'ючерси на нафту марки Brent досягли двотижневого максимуму на початку торгів і подорожчали на 27 центів, або 0,40%, до 67,11 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 29 центів, або 0,46%, до 63 доларів за барель.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 1% на попередній сесії.

Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 6 мільйонів барелів до 420,7 мільйона барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA), всупереч прогнозам Reuters про скорочення на 1,8 мільйона барелів.

Запаси бензину скоротилися на 2,7 мільйона барелів, проти очікувань скорочення на 915 000 барелів, повідомило EIA, що свідчить про стабільний попит на паливо під час літнього туристичного сезону. Це також проявилося у стрибку середнього чотиритижневого споживання авіаційного палива до найвищого рівня з 2019 року.

«Ціни на сиру нафту відскочили, оскільки ознаки сильного попиту в США підняли настрій», - зазначив у четвер у своїй записці Деніел Хайнс, старший стратег з сировинних товарів в ANZ.

Однак Хайнс застеріг, що «песимістичні настрої залишаються очевидними, оскільки трейдери продовжують стежити за переговорами про припинення війни Росії проти України».

Трейдери та аналітики очікують, що ціни на нафту впадуть після досягнення мирної угоди, але будь-яка тривала відсутність конкретного прогресу в переговорах може підкріпити ринок.

У той час як військові стратеги США та Європи почали вивчати питання гарантій безпеки для України після конфлікту, Росія заявила в середу, що спроби вирішити питання безпеки без участі Москви є «дорогою в нікуди».

Тривалі зусилля з забезпечення миру в Україні означають, що західні санкції щодо постачання російської нафти залишаються в силі, а можливість введення більш жорстких санкцій і додаткових мит для покупців російської нафти все ще нависає над ринком.

Росія, тим часом, залишається непохитною у своєму намірі продовжувати постачання нафти бажаючим покупцям, а російські дипломати в Індії заявляють, що країна планує продовжувати постачання нафти до Індії, незважаючи на попередження з боку США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення додаткового мита в розмірі 25% на індійські товари з 27 серпня через їхні закупівлі російської нафти. Європейський Союз також ввів санкції проти індійської приватної нафтопереробної компанії Nayara Energy, яку підтримує російська нафтова компанія «Роснефть».

Індійські нафтопереробні компанії спочатку відмовилися від купівлі російської нафти, але представники державних компаній Indian Oil і Bharat Petroleum закупили російську нафту з поставкою у вересні та жовтні, відновивши закупівлі після збільшення знижок.