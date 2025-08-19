Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $66,1 за барель

Зниження цін на нафту сповільнилося ввечері у вівторок, проте котирування залишаються в "червоній зоні" на тлі заяв про можливість врегулювання російсько-української війни.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 16:37 EET опускається на $0,5 (0,75%), до $66,1 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) дешевшають на $0,64 (1,01%), до $62,78 за барель.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським напередодні висловив сподівання на швидке проведення тристоронніх переговорів США, України та РФ, які, за його словами, дадуть змогу остаточно врегулювати питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

"Після вчорашньої зустрічі між Трампом, Зеленським і кількома європейськими главами держав і урядів з'явилося відчуття прогресу в переговорах. Це посилює надію на завершення війни. У результаті ціни на нафту падають у вівторок", - написали аналітики Commerzbank.

Головний аналітик DBS Bank Сурво Саркар також відзначив пом'якшення позиції Трампа щодо вторинних санкцій щодо імпортерів російської нафти, що знизило побоювання з приводу перебоїв глобальних поставок.

"Якщо напруженість спаде, а ризики вторинних мит або санкцій зникнуть, нафта може поступово опуститися до $58 за барель в останньому кварталі цього або першому кварталі наступного року", - написав Барт Мелек з TD Securities.