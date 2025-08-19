Фінансові новини
19.08.25
- 20:37
- RSS
- мапа сайту
Цьогоріч в Україні зростає споживання бензину - експерт
17:46 19.08.2025 |
У січні - липні 2025 року порівняно із відповідним періодом 2024 року споживання бензину зросло на 5,6%, в той час як споживання дизельного пального зменшилося на 11%, автогазу - на 10%.
Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
"За результатами 7 місяців 2025 року є тенденція до збільшення споживання бензину (+5,6%) (до відповідного періоду 2024 року) та зменшення споживання дизпального і скрапленого газу (-11% та -10% відповідно)", - сказав експерт.
