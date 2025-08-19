Цьогоріч в Україні зростає споживання бензину - експерт

У січні - липні 2025 року порівняно із відповідним періодом 2024 року споживання бензину зросло на 5,6%, в той час як споживання дизельного пального зменшилося на 11%, автогазу - на 10%.

Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"За результатами 7 місяців 2025 року є тенденція до збільшення споживання бензину (+5,6%) (до відповідного періоду 2024 року) та зменшення споживання дизпального і скрапленого газу (-11% та -10% відповідно)", - сказав експерт.