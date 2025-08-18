Росія вдруге атакувала нафтобазу SOCAR біля Одеси

У ніч проти 18 серпня Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки у передмісті Одеси виникло загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі, повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

"Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", - повідомив він.

На поширених у соцмережах відео видно, що ціллю атаки стала, зокрема, нафтобаза азербайджанської компанії SOCAR.

Азербайджанське видання Minval вказує, що це та сама нафтобаза, яку росіяни атакували 8 серпня.

"Це була серія прямих влучень, після чого виникла пожежа. Пошкоджено всі резервуари, будівлю помпової станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу. Обсяг зберігання цієї нафтобази - понад 16 000 кубометрів. Це вже друга масова атака. Раніше, 8 серпня, по цій же нафтобазі було запущено близько 10 БпЛА, що стало причиною часткового руйнування", - йдеться в публікації.