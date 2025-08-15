Фінансові новини
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,05% до 58,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,06 грн/л
17:58 15.08.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,56 грн/л; бензин марки А-95 - 58,94 грн/л (здешевшав на 0,05%); бензин марки А-92 - 58,23 грн/л (здорожчав на 0,03%); дизельне пальне - 56,06 грн/л (здешевшало на 0,05%). Середня ціна автогазу становить 34,45 грн/л, що відповідає середній ціні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,16 грн/л; бензин А-92 - 58,66 грн/л; дизпальне - 56,16 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,19 грн/л; дизпальне - 50,82 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,05% до 58,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,06 грн/л
