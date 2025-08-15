Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,05% до 58,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,06 грн/л

"Можливість надання Сполученими Штатами гарантій безпеки Україні. Можливо разом з Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО, тому що це не відбудеться, ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою, така можливість є", - сказав Трамп.