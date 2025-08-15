Фінансові новини
- 15.08.25
- 00:21
Середня ціна на бензин марки А-95 зафіксувалася на рівні 58,97 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,025 до 56,09 грн/л
23:05 14.08.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,56 грн/л (здорожчав на 0,02%); бензин марки А-95 - 58,97 грн/л; бензин марки А-92 - 58,21 грн/л; дизельне пальне - 56,09 грн/л (здорожчало на 0,02%). Середня ціна автогазу становить 34,45 грн/л, що на 0,03% дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,16 грн/л; бензин А-92 - 58,66 грн/л; дизпальне - 56,16 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,26 грн/л; дизпальне - 50,89 грн/л; автогаз - 32,86 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
