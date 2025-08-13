Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent торгується біля $65,8 за барель

 

Нафтові котирування перейшли до зниження вдень у середу на тлі погіршення прогнозів для світового попиту від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:51 EET опускається на $0,36 (0,54%), до $65,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,46 (0,73%), до $62,71 за барель.

Попит на нафту у світі 2025 року порівняно з минулим роком зросте на 685 тис. барелів на добу, йдеться в щомісячному звіті МЕА. Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 704 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на 19 тис. б/д.

Водночас МЕА збільшило прогноз пропозиції нафти на світовому ринку на 2025 рік на 370 тис. б/д, до 105,5 млн б/д. Прогноз було скориговано виключно через перегляд оцінки видобутку в країнах ОПЕК+: її було підвищено до 50,9 млн б/д.

Крім того, учасники ринку очікують зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться в п'ятницю на Алясці. Аналітики вважають, що особиста зустріч двох президентів допоможе врегулювати питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України й зменшить імовірність запровадження нових санкцій щодо Росії, включно з нафтовою галуззю.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1,5 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 16:30 EET в середу, і аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 300 тис. барелів.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

