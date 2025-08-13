Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зниження, Brent торгується біля $65,8 за барель
14:35 13.08.2025 |
Нафтові котирування перейшли до зниження вдень у середу на тлі погіршення прогнозів для світового попиту від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:51 EET опускається на $0,36 (0,54%), до $65,76 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,46 (0,73%), до $62,71 за барель.
Попит на нафту у світі 2025 року порівняно з минулим роком зросте на 685 тис. барелів на добу, йдеться в щомісячному звіті МЕА. Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 704 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на 19 тис. б/д.
Водночас МЕА збільшило прогноз пропозиції нафти на світовому ринку на 2025 рік на 370 тис. б/д, до 105,5 млн б/д. Прогноз було скориговано виключно через перегляд оцінки видобутку в країнах ОПЕК+: її було підвищено до 50,9 млн б/д.
Крім того, учасники ринку очікують зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться в п'ятницю на Алясці. Аналітики вважають, що особиста зустріч двох президентів допоможе врегулювати питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України й зменшить імовірність запровадження нових санкцій щодо Росії, включно з нафтовою галуззю.
Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 1,5 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 16:30 EET в середу, і аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 300 тис. барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,03% до 58,97 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 56,08 грн/л
|Україна і Туреччина «оживляють» робочу групу в галузі енергетики - останнє засідання було у 2021 році
|Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до бюджету
|В Україні продовжує зростати виторг через касові апарати
|Імпорт в Україну легкових авто у липні зріс на 21% до червня-2025, лідером став Китай
|На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою