Цього тижня ціни на нафту впали нижче за $60 за барель, оскільки інвестори намагаються зрозуміти прагнення президента США Дональда Трампа припинити розв'язану росією повномасштабну війну проти України й витіснити президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Однак справжнім рушієм цін у найближчі місяці, ймовірно, буде набагато прозаїчніший чинник: різке зростання світових запасів сирої нафти як на суші, так і на морі.

Глобальні ф'ючерси на сиру нафту марки Brent у вівторок впали майже на 3% - до рівня нижче за $59, що є найнижчим показником з початку 2021 року, на тлі зростаючого оптимізму щодо укладення мирної угоди майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення президента росії владіміра путіна на територію його західного сусіда.

Потім ціни відскочили приблизно на 2% у середу після того, як Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social заявив, що наказав заблокувати всі підсанкційні нафтові танкери, які заходять і виходять з Венесуели, оскільки США посилюють тиск на Мадуро.

Нафта є надійним барометром геополітичної напруги, тому не дивно, що ціни реагують на події. Але вплив мирної угоди з Україною або блокади Венесуели на фізичні постачання, ймовірно, буде обмеженим.

Справжнім визначальним фактором цін на нафту в найближчі місяці може бути один показник: 1,3 млрд барелів «нафти на воді» - сирої нафти, що зберігається в морі, зі слів аналітиків Kpler.

Це найбільший обсяг з квітня 2020 року, коли споживання нафти різко скоротилося через локдауни, пов'язані з COVID-19, і приблизно на 30% вищий за серпневий рівень.

Тим часом обсяг нафти, що зберігається на танкерах щонайменше 20 днів, досяг 51 млн барелів, що є найвищим показником з червня 2023 року, зазначають у Kpler.

Уповільнення руху танкерів є ще одним свідченням того, що постачання намагається знайти своє місце. Середня швидкість завантажених танкерів для сирої нафти, за винятком плавучих складів, впала до 10 вузлів у грудні з 10,3 вузла у листопаді - це найнижчий показник щонайменше з 2017 року, каже Мую Сюй, старший аналітик з питань сирої нафти у Kpler.

Цей сплеск постачань на воді частково пов'язаний із посиленням санкцій проти москви.

Морський обсяг російської сирої нафти, що перевозився транзитом цього тижня, становив близько 155 млн барелів - приблизно на 55% більше, ніж у січні, оскільки азійські покупці вагаються доставляти ці барелі на берег після нових санкцій США проти російських енергетичних гігантів «роснєфть» і «лукойл».

Однак історія показує, що барелі, на які поширюються санкції, не залишаються на воді вічно. Зрештою, вони десь потрапляють після змішування, ребрендингу або перевезення з судна на судно. Попередні ознаки вже свідчать про те, що китайські й індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) збільшують закупівлі, ймовірно, зі значними знижками.

Важливо, що обсяги танкерного транспортування різко зросли навіть без урахування російських барелів. Збільшення видобутку в Західній півкулі, особливо у США, та в Перській затоці після того, як ОПЕК+ скоротила попередні обмеження, сприяє зростанню потоку.

Цей надлишок пропозиції, що насувається, має суттєво впливати на ціни на нафту в найближчому майбутньому, якщо не відбудеться різких змін на фізичному ринку.

