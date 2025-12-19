Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс відновлення ділової активності бізнесу в Україні у листопаді впав до нуля - опитування ІЕД

13:24 19.12.2025 |

Економіка, Україна

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в Україні погіршується третій місяць поспіль і з 0,03 у жовтні знизився до 0 у листопаді, свідчать результати щомісячного опитування підприємств, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Як зазначили в ІЕД, фіксується тенденція до зниження завантаженості потужностей порівняно з довоєнним періодом. Частка підприємств, що працюють на повну потужність, скоротилася до 5% (з 6% у жовтні). Водночас зросла частка компаній із низьким рівнем завантаження (50-74%) - на 3 в.п., до 23%.

"Підприємства вже відчувають брак нових замовлень. Середній термін нових замовлень скоротився з 4,1 місяця у жовтні до 3,6 місяця у листопаді. Зросла частка тих, хто працює "з коліс" (без сформованого портфеля замовлень) - з 21% до 29%", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

У промисловому секторі спостерігається розбіжність: поточні результати дещо покращилися, проте очікування погіршуються: у виробництві частка підприємств, що наростили обсяги, зросла з 16,5% до 20,2%, проте планують зростання у найближчі 3-4 місяці 34,8% (37,5% місяцем раніше).

Щодо експорту, то зростання поточних експортних поставок повідомили 21,2% респондентів (проти 15,5% у жовтні), але оптимістичні прогнози на найближчі місяці знизилися з 46,6% до 37,6%.

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) у листопаді знизився до 0,08 (з 0,11 у жовтні).

Рівень невизначеності у піврічній перспективі зростає другий місяць поспіль. Зокрема, щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах він зріс до 27,2% (з 20%), а щодо загального середовища в країні - до 29,7% (з 22,6%). У дворічній перспективі 43,7% опитаних наразі не мають чітких планів.

Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними (65%), проте частка негативних відгуків у листопаді зросла на 3 в.п. - до 24%. Позитивно політику Кабміну оцінюють лише 4% респондентів.

В ІЕД підкреслюють, що інфляційний тиск дещо стабілізувався: 44,9% підприємств очікують зростання вартості сировини, а 43,6% - підвищення цін на власну продукцію, що трохи менше за жовтневі показники.

До ТОП-5 перешкод для ведення бізнесу у листопаді увійшли: брак робочої сили (заважало 61% опитаних проти 59% у жовтні), небезпечно працювати (49% і в листопаді, і в жовтні), перебої з електро-, водо- або теплопостачанням (43% проти 19% у жовтні), зростання цін на сировину та матеріали (39% проти 47% попереднього місяця), а також зменшення попиту на продукцію/послуги (26% проти 27% у жовтні).

Опитування проводилося з 19 по 28 листопада 2025 року, в ньому взяли участь 485 підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

