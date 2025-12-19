На перших з початку війни місячних аукціонах для імпорту е/е в січні-26 викуплені всі 804 МВт потужності перетину з трьох країн – JAO

На перших з початку війни місячних аукціонах за європейськими правилами розподілені всі 804 МВт запропонованої потужності міждержавних перетинів з Угорщиною, Словаччиною та Румунією для імпорту електроенергії в січні 2026 року, передає Енергореформа.



При цьому пропозиція трейдерів вдесятеро перевищувала виставлену на аукціони потужність за всіма напрямками.

Про це свідчать попередні результати аукціонів, які тривали на платформі Joint Allocation Office (JAO) 15-17 грудня.

У напрямку з Угорщини розподілено всі 460 МВт за ціною EUR13,4/МВт. До аукціону було допущено 20 з 37 учасників, які разом пропонували до розподілу вдесятеро більшу потужність - 4625МВт.

Подібна ситуація і в напрямку зі Словаччини, де було розподілено 172 МВт за ціною EUR10,82/МВт. До аукціону було допущено 10 з 23 учасників, які пропонували до розподілу 1815 МВт.

Найвищою в результаті аукціону виявилася ціна МВт у напрямку зі Словаччини - там було розподілено 172 МВт по EUR16/МВт. До аукціону було допущено 20 із 38 учасників, пропозиція яких становила 1826 МВт.

Остаточні результати мають бути оголошені 23 грудня після закінчення періоду оскаржень. За правилами спільних аукціонів, які одночасно проводяться операторами системи передачі (ОСП) обох країн на напрямку, надходження від продажу перетину діляться ними навпіл.

Як повідомляла Енергореформа, ОСП України, Словаччини, Угорщини та Румунії запустили 15 грудня перші спільні місячні аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів для імпорту е/е. Перетин з України не пропонувався.

За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, в умовах масованих російських атак на енергосистему України, впевненість у стабільному надходженні імпорту електроенергії кожного наступного місяця дуже потрібна.

Він висловив сподівання, що надалі будуть запроваджені також річні аукціони.

У коментарі Енергореформі на початку грудня Зайченко зазначав, що розраховує на успішне проведення перших з початку війни місячних аукціонів і повний викуп перетину. Він також вказав, що ОСП Польщі поки не дає згоди на місячні аукціони.

ENTSO-E з початком повномасштабного вторгнення, зважаючи на воєнні ризики, погодилося тільки на добові аукціони з розподілу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з електроенергією. Водночас трейдери та енергокомпанії неодноразово зазначали, що відсутність довгострокових аукціонів, зокрема, місячних і річних, заважає ефективності залучення імпортної е/е.

Про механізм спільних аукціонів ОСП України та країн-сусідів домовилися у 2023 році, і поки за ним проводилися добові аукціони. Місячні аукціони до цього проводилися по Молдові та по Польщі (перетин Добротвір-Замость), де ще діють односторонні аукціони замість спільних.