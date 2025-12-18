Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту відреагували на можливі нові санкції США проти Росії

Ціни на нафту у четвер, 18 грудня, зросли після новини про те, що США готують нові санкції проти російської нафти, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною, у той час, як учасники ринку оцінюють ризики для постачання, пов'язані з блокадою венесуельських нафтових танкерів.

Про це пише Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 32 центи або 0,54% до 60 доларів за барель.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 38 центів, або 0,68%, до 56,32 долара за барель.

Наміри США запровадити більше санкцій проти Росії та її загроза блокування танкерів, що перевозять венесуельську нафту, призвели до зростання цін, заявив аналітик PVM Джон Еванс.

Зазначається, що у середу агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що США готують черговий раунд санкцій проти енергетичного сектору Росії у випадку, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною.

Водночас посадовець Білого дому розповів Reuters, що президент США Дональд Трамп поки що не приймав жодних нових рішень щодо санкцій проти Росії.

На думку аналітиків з корпорації ING, подальші заходи, спрямовані проти російської нафти, можуть становити ще більший ризик для ринку, ніж заява Трампа у вівторок про те, що США блокуватимуть танкери, які входять до портів Венесуели та виходять з них.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

Бізнес