Ціни на нафту відреагували на можливі нові санкції США проти Росії

Ціни на нафту у четвер, 18 грудня, зросли після новини про те, що США готують нові санкції проти російської нафти, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною, у той час, як учасники ринку оцінюють ризики для постачання, пов'язані з блокадою венесуельських нафтових танкерів.

Про це пише Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 32 центи або 0,54% до 60 доларів за барель.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 38 центів, або 0,68%, до 56,32 долара за барель.

Наміри США запровадити більше санкцій проти Росії та її загроза блокування танкерів, що перевозять венесуельську нафту, призвели до зростання цін, заявив аналітик PVM Джон Еванс.

Зазначається, що у середу агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що США готують черговий раунд санкцій проти енергетичного сектору Росії у випадку, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною.

Водночас посадовець Білого дому розповів Reuters, що президент США Дональд Трамп поки що не приймав жодних нових рішень щодо санкцій проти Росії.

На думку аналітиків з корпорації ING, подальші заходи, спрямовані проти російської нафти, можуть становити ще більший ризик для ринку, ніж заява Трампа у вівторок про те, що США блокуватимуть танкери, які входять до портів Венесуели та виходять з них.