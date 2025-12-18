Мінекономіки назвало індустріальні парки, які отримали гроші з бюджету в 2025 році

У 2025 році Міністерство економіки ухвалило рішення про надання державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22 інфраструктурних проєктів загальною вартістю 697,771 млн гривень. Крім того, цього року було спрямовано 202,91 млн грн державної підтримки двом індустріальним паркам, рішення щодо яких ухвалили у 2024 році.

Таким чином, загальний обсяг державного стимулювання у 2025 році сягнув 900,681 млн гривень, повідомляє пресслужба відомства.





Державне стимулювання у 2025 році отримали:

індустріальний парк "КРОНОСПАН РІВНЕ" (Рівненська область) ‒ 55,307 млн грн на будівництво інфраструктури для когенераційної установки;

індустріальний парк "КИТ" (Київська область) ‒ 147,719 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових мереж;

індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) ‒ 49,244 млн грн на будівництво ділянки вулиці та підведення інженерних мереж;

індустріальний парк "ФРУКТОВА ІНДУСТРІЯ" (Чернівецька область) ‒ 150 млн грн на створення інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема локальних очисних споруд стічних вод;

індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) ‒ 46,879 млн грн на капітальний ремонт доріг і будівництво системи відведення дощових вод з очисними спорудами;

індустріальний парк "Сигнівка" (Львівська область) ‒ 35,072 млн грн на прокладання внутрішньомайданчикових кабельних мереж, мереж протипожежного водопроводу, теплових мереж та дощового колектора;

індустріальний парк "Вінницький індустріальний парк" (Вінницька область) ‒ 33,875 млн грн на розвиток дорожньої інфраструктури, будівництво зовнішніх мереж водопостачання та електропостачання;

індустріальний парк "Долина Стрий" (Львівська область) ‒ 63,877 млн грн на будівництво зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання і водовідведення, а також реконструкцію вулиці до індустріального парку;

індустріальний парк "Кривбас" (Дніпропетровська область) ‒ 21,759 млн грн на спорудження зовнішніх інженерних мереж;

індустріальний парк "SUNART" (Миколаївська область) ‒ 49,055 млн грн на будівництво котельні, монтаж систем пожежної безпеки, зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, очисних споруд, а також благоустрій та озеленення території;

індустріальний парк "БФ ТЕРМІНАЛ" (Закарпатська область) ‒ 11,908 млн грн на капітальний ремонт з'їзду з автомобільної дороги;

індустріальний парк "БІОСЕНС" (Черкаська область) ‒ 24,731 млн грн на будівництво з'їзду з автомобільної дороги, технічного проїзду та мереж газопостачання;

індустріальний парк "Місто Скла" (Київська область) ‒ 8,345 млн грн на будівництво мереж газопостачання.

Механізм державного стимулювання передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% на суму до 150 млн грн для одного індустріального парку. Для деокупованих територій застосовується окремий порядок співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.