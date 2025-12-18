Фінансові новини
- 18.12.25
- 19:56
- RSS
- мапа сайту
До "Зимової підтримки" приєдналися ще п’ять торговельних мереж
15:59 18.12.2025
Кількість магазинів, де можна оплатити продукти коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", зросла до понад 1780. У програмі беруть участь вже десять торговельних мереж.
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"Кількість магазинів, де можна оплатити продукти харчування українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", за тиждень зросла з 1160 до понад 1780", - говориться у повідомленні.
З 18 грудня до програми долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba та "Сімі23". Також доступні онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU.
Тиждень тому першими надали таку можливість споживачам торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Відтак у програмі вже беруть участь 10 торговельних мереж.
"Кількість торгових точок, готових приймати оплату картками "Національний кешбек", зростає. Для людей це означає більшу кількість магазинів, де можна використати "Зимову підтримку", а для українських виробників - зростання попиту на їхню продукцію", - зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.
"Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб програма була доступною в кожній громаді та охоплювала якомога ширший перелік торговельних мереж", - додав він.
Прийом заявок на отримання тисячі гривень "Зимової підтримки" триває до 24 грудня 2025 року. Подати заявку можна онлайн через застосунок Дія або особисто у відділеннях Укрпошти.
Використати кошти, які надійшли на картку "Національний кешбек" за заявкою через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року.
Наразі вже понад 17 млн громадян подали заявки на отримання тисячі гривень, зазначають у міністерстві.
